Белорусский хоккеист Колячонок стал игроком «Питтсбурга»

Накануне уже предыдущая команда белоруса «Юта» поместила хоккеиста на драфт отказов, откуда его в течение суток мог забрать любой клуб лиги, в противном случае Колячонок отправился бы в фарм-клуб «Юты» в АХЛ. Правом включить Владислава в свой состав воспользовался «Питтсбург». В нынешнем сезоне НХЛ белорус набрал 5 (2+3) очков в 23 играх при показателе полезности «-7», в последний раз Колячонок выходил на лед в официальном матче месяц назад.