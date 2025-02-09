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Белорусский хоккеист Колячонок стал игроком «Питтсбурга»

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» забрал белорусского защитника Владислава Колячонка с драфта отказов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: hockey.by

Накануне уже предыдущая команда белоруса «Юта» поместила хоккеиста на драфт отказов, откуда его в течение суток мог забрать любой клуб лиги, в противном случае Колячонок отправился бы в фарм-клуб «Юты» в АХЛ. Правом включить Владислава в свой состав воспользовался «Питтсбург». В нынешнем сезоне НХЛ белорус набрал 5 (2+3) очков в 23 играх при показателе полезности «-7», в последний раз Колячонок выходил на лед в официальном матче месяц назад.

Белорусский защитник был выбран «Флоридой» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года, спустя два года хоккеист был обменян в «Аризону», за которую и дебютировал в главной лиге мира в январе 2022-го. Большую часть своей заокеанской карьеры игрок национальной сборной Беларуси провел в Американской хоккейной лиге за «Тусон».

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