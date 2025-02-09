Овечкин отдал три голевые передачи в матче НХЛ против «Юты»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя голевыми пасами и довел их число в текущем сезоне до 17, также у Овечкина 26 голов в 39 матчах. Россиянин довел количество очков до 1 593 (879 + 714), по этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1 590 очков (717 + 873), и вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. Также Овечкин прервал свою голевую серию, ранее нападающий забивал в четырех играх подряд. Россиянин отдал три голевые передачи впервые с 25 ноября 2021 года, тогда он трижды ассистировал партнерам в домашней игре с «Монреалем» (6:3).