Овечкин отдал три голевые передачи в матче НХЛ против «Юты»

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (24-я, 59-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (33) и Дилан Строум (45), у «Юты» отличились Джошуа Доун (2), Майкл Карконе (2), Джек Макбэйн (8) и Дилан Гюнтер (23). Автором победного буллита стал Ник Шмальц. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей, в 51 матче у россиянина 36 очков (10 голов + 26 результативных передач).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя голевыми пасами и довел их число в текущем сезоне до 17, также у Овечкина 26 голов в 39 матчах. Россиянин довел количество очков до 1 593 (879 + 714), по этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1 590 очков (717 + 873), и вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. Также Овечкин прервал свою голевую серию, ранее нападающий забивал в четырех играх подряд. Россиянин отдал три голевые передачи впервые с 25 ноября 2021 года, тогда он трижды ассистировал партнерам в домашней игре с «Монреалем» (6:3).
В эпизоде перед вторым голом шайба после броска Овечкина попала в шлем канадского голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. Вратарь не смог продолжить игру и был заменен на чеха Карела Веймелку.
«Юта» занимает пятое место в Центральном дивизионе с 57 очками после 56 игр. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе с 80 очками после 55 встреч. В следующем матче «Юта» в ночь на 23 февраля по московскому времени на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом», «Вашингтон» 22 февраля в гостях встретится с «Питтсбургом».
В другом матче игрового дня «Тампа» в гостях со счетом 5:3 переиграла «Монреаль». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.