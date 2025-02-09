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Овечкин отдал три голевые передачи в матче НХЛ против «Юты»

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. «Юта» в гостях в серии буллитов обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (24-я, 59-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (33) и Дилан Строум (45), у «Юты» отличились Джошуа Доун (2), Майкл Карконе (2), Джек Макбэйн (8) и Дилан Гюнтер (23). Автором победного буллита стал Ник Шмальц. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей, в 51 матче у россиянина 36 очков (10 голов + 26 результативных передач).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя голевыми пасами и довел их число в текущем сезоне до 17, также у Овечкина 26 голов в 39 матчах. Россиянин довел количество очков до 1 593 (879 + 714), по этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1 590 очков (717 + 873), и вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. Также Овечкин прервал свою голевую серию, ранее нападающий забивал в четырех играх подряд. Россиянин отдал три голевые передачи впервые с 25 ноября 2021 года, тогда он трижды ассистировал партнерам в домашней игре с «Монреалем» (6:3).

В эпизоде перед вторым голом шайба после броска Овечкина попала в шлем канадского голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. Вратарь не смог продолжить игру и был заменен на чеха Карела Веймелку.

«Юта» занимает пятое место в Центральном дивизионе с 57 очками после 56 игр. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе с 80 очками после 55 встреч. В следующем матче «Юта» в ночь на 23 февраля по московскому времени на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом», «Вашингтон» 22 февраля в гостях встретится с «Питтсбургом».

В другом матче игрового дня «Тампа» в гостях со счетом 5:3 переиграла «Монреаль». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

Вашингтон
4:5
2:3, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Вратари
Логан Томпсон
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
1-й период
01:10
Джош Доан
(Джек Макбэйн, Коннор Ингрэм)
01:42
Майкл Карконе
(Ник Десаймон, Дилан Гюнтер)
03:15
Олли Мяяття
03:47
Том Уилсон
(Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа)
07:07
Джек Макбэйн
(Джош Доан, Майкл Кессельринг)
11:39
Кевин Стенлунд
12:38
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
2-й период
21:29
Брендон Духайм
22:47
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
3-й период
44:49
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:29
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Шмальц
(Юта)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Юта
НХЛ: таблица и календарь