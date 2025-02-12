«Лучший снайпер в истории забил первый гол мне». Уникальная связь Овечкина с Гретцки

Леклер так описал первый гол Овечкина, когда Александр вышел на завершение из центра чужой зоны после прохода Хэлперна за воротами и передачи Зубруса из угла: «Это был бросок в касание точно в цель. Я помню, что был удивлен. Я как бы не особо видел, что он выходит [на завершение], а бросок был быстрым. Нам говорили, что у него хороший бросок, но ему же было 19 или 20 лет. Я играл против [Джонатана] Тэйвза и [Патрика] Кейна, когда им было 19 лет, и против [Сидни] Кросби точно так же. Они все были превосходными игроками, но у них не было такого сильного броска, как у Ови. Так что это было вроде как: “Ох, вот это паренек, нам стоит следить за ним”.