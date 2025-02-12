«Лучший снайпер в истории забил первый гол мне». Уникальная связь Овечкина с Гретцки

Пока Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ, есть время для разных историй. Некоторые из них рассказывают люди, пересекавшиеся с обоими форвардами в знаковые для них моменты.
В НХЛ играл всего один хоккеист, который сначала был одноклубником Гретцки, а потом — Овечкина. Майк Кнубл дебютировал в «Детройте» рядом с Русской пятеркой и другими легендами, выступал за «Рейнджерс» в сезоне-1998/99 — прощальном для Великого, через десять лет присоединился к «Вашингтону» — и три года выходил на лед с российской рок-звездой. В начале января сайт ESPN выпустил материал с рядом историй от родившегося в Канаде американского нападающего (почитайте, если еще нет).
В НХЛ играл и работал еще один уникальный человек, который тренировал Овечкина в «Вашингтоне» в дебютном североамериканском сезоне и пропустил первую шайбу Гретцки в лиге. Это Глен Хэнлон. В начале февраля сайт НХЛ опубликовал материал с воспоминаниями экс-игрока и тренера, а также другого бывшего вратаря — Паскаля Леклера, который пропустил первую шайбу от Ови. Эти двое вполне могут шутить в стиле: «Я создал монстра».
Голкипер Хэнлон провел 14 сезонов в «Ванкувере», «Сент-Луисе», «Рейнджерс» и «Детройте» (с весны 1978-го по 1991-й). Тренер принял «Вашингтон» по ходу сезона-2003/04 с глобальной перестройкой команды, после локаута отработал два регулярных чемпионата без плей-офф и был отправлен в отставку за проваленный старт новой регулярки в ноябре 2007-го. В карьере 67-летнего специалиста есть большая глава с работой в Европе со сборными и клубами, сейчас он возглавляет итальянский «Больцано».
Первый гол Гретцки
Гретцки дебютировал в НХЛ в 18-летнем возрасте, центрфорвард вместе с «Эдмонтоном» влился в лигу после результативного сезона в ВХА. В матчах с «Чикаго» и «Детройтом» канадец сделал по передаче, свой первый гол забил 14 октября 1979 года в домашней игре с «Ванкувером» и установил окончательный счет 4:4. На предпоследней минуте 99-й номер «Ойлерз» выехал из-за ворот и с неудобной руки послал шайбу над Хэнлоном. Вратарь лег на лед и выбросил вверх щиток, но не отразил атаку.
«Нет, я не подарил. Продолжаю говорить людям это. Он забил мне. Я старался как только мог», — сказал Хэнлон.
22-летний вратарь в начале третьего сезона в НХЛ был прекрасно осведомлен о невероятном таланте новой надежды Канады, исторический эпизод теперь описал так: «Это было типично: Гретцки держит шайбу, выезжает из-за ворот, а вратарь выставляет два щитка. Это был наш единственный способ защиты от чего-либо в те дни. Это казалось волшебным эликсиром для всего с таким блоком щитками. А он подбрасывает шайбу над тобой, ты становишься частью истории».
Голкипер забыл детали того момента до захода Гретцки на снайперский рекорд Горди Хоу (801 гол) и поначалу игнорировал звонки с сообщениями репортеров: «Я говорил: “Не хочу иметь ничего общего с этим”. Затем их стало больше. Просто тьма. Я был словно легкой добычей среди вратарей, которым он забил. Так что где-то после пятого [сообщения] я в итоге спросил: “Что происходит?” Потому что это было задолго до того, как Гретц побил рекорд всех времен. В конце концов, мне пришлось вернуться и посмотреть [тот гол]».
Хэнлон считает показательным выезд Гретцки перед голом из-за ворот, эта зона стала его офисом с множеством результативных решений: «Размещаясь за воротами, он имел много разных вариантов с [Полом] Коффи, [Яри] Курри, [Гленном] Андерсоном или [Марком] Мессье, кто бы ни был. Так что это было не так, что вы просто фокусируетесь на одном игроке на льду, и думаю, это было действительно умно — разыгрывать из-за ворот. Я не знаю, почему многие так не делают. Спросите любого вратаря, самая сложная вещь — при игре за твоими воротами пытаться не упустить других соперников перед ними, увидеть, где они находятся, делать подобные вещи».
Экс-голкипер не думал, что станет одной из строк в игровой легенде Гретцки: «Тогда не было мыслей: “Боже, это здорово. Я пропустил гол, возможно, величайшего игрока в истории”. Ему тогда было всего 18 лет или около того, и это был его первый гол. Так что не знал, что будет дальше в его карьере и станет ли он величайшим всех времен».
Хэнлон стал первым из 156 вратарей НХЛ, которым забивал Гретцки. В дебютном сезоне центрфорвард провел 51 гол, набрал 137 очков и начал собирать индивидуальные награды. За 20 лет в лиге четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и выдающийся плеймейкер переписал множество рекордов. Среди 61 статистического достижения звезды «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» на момент завершения карьеры — казавшиеся и кажущиеся вечными по голам (894), передачам (1963) и очкам (2857).
Первый гол Овечкина
Овечкин дебютировал в НХЛ в постлокаутном сезоне вскоре после своего 20-летия, форвард «Вашингтона» ворвался в лигу после чемпионства с «Динамо» в российской суперлиге. Первым стал домашний матч 5 октября 2005 года с «Коламбусом», нападающий оформил дубль в ворота Паскаля Леклера, а его партнеры по звену Джефф Хэлперн и Дайнюс Зубрус вдобавок организовали победный гол — 3:2. В стартовой смене Александр провел силовой прием против Радослава Сухи за воротами гостей и вместе с тем выбил из креплений стекло.
«Он приехал полностью готовым. Очень сложно обрисовать полную картину, но вне зависимости от конкретной причины мы не имели дело с игроком из юниорского хоккея. В нем было что-то такое, что сделало его готовым к этому моменту», — сказал Хэнлон.
Капитан «Вашингтона» Хэлперн в том сезоне оценил первый из многих хитов Овечкина: «Знаете, если вы говорите о бейсболисте — это просто другой звук при ударе битой, если о гольфисте — там тоже другой звук? Тот хит был таким вот другим звуком. Это было словно кто-то пропустил правый хук, и вы такой: “О, мой бог!”.
Хэнлон о силовом приеме будущей звезды столицы США заметил: «Это наш ценный актив. Нам не нужно было, чтобы он повредил плечо. Затем вы просто осознаете, что это будет частью его игры. Это дает ему пространство. Не так много игроков, забивающих так много голов, делали это. Он был мощным. Нелегко выходить на этого парня, который несется по флангу на полной скорости».
Голкипер «Коламбуса» Леклер знал о первом номере драфта-2004 до встречи, но не представлял ее значимость: «Никогда не думал, что окажусь в таком историческом обсуждении, но это дает мне хороший повод время от времени. Многие люди на самом деле не верят. Я всегда шучу, что сразу же вселил в него уверенность».
22-летний вратарь с парой матчей в НХЛ был удивлен своему выходу в старте вместо основного голкипера «Блю Джекетс» из предлокаутного сезона: «Мне почти поплохело, ведь я знал, что Марк Дени был нашим первым номером, но по какой-то причине [тренер] Жерар Галлан принял решение начать со мной. Я впервые вышел [в тренировочном лагере], потом начал в НХЛ. Я всегда говорю людям, что у нас были скаутские отчеты, потому что прошел год локаута, и мы знали, что он будет хорош. Но в то же время был сфокусирован на том, чтобы сыграть так хорошо, как только могу. Я знал, что должен послеживать за Ови как за ключевым игроком, но в тот вечер мой фокус был на собственной игре».
Леклер так описал первый гол Овечкина, когда Александр вышел на завершение из центра чужой зоны после прохода Хэлперна за воротами и передачи Зубруса из угла: «Это был бросок в касание точно в цель. Я помню, что был удивлен. Я как бы не особо видел, что он выходит [на завершение], а бросок был быстрым. Нам говорили, что у него хороший бросок, но ему же было 19 или 20 лет. Я играл против [Джонатана] Тэйвза и [Патрика] Кейна, когда им было 19 лет, и против [Сидни] Кросби точно так же. Они все были превосходными игроками, но у них не было такого сильного броска, как у Ови. Так что это было вроде как: “Ох, вот это паренек, нам стоит следить за ним”.
Хэлперн оформил ассистентский хет-трик за счет передач на Овечкина и Зубруса, первую шайбу Александра считает знаковой: «Можно сказать, это вроде как совпадение, но он забил свой первый гол, пусть не совсем из своего места в большинстве, именно броском в касание. Это было своего рода предзнаменование, что будет происходить следующие 15−20 лет».
Леклер не запомнил второй гол Овечкина, форвард при розыгрыше большинства теперь остался неприкрытым слева от ворот, поймал отскок с пятачка и послал шайбу в сетку: «Я не помню его так хорошо, как первый».
Хэлперн в том эпизоде боролся перед вратарем, о завершении Александра заметил: «Это был просто момент у ворот, никого не оказалось с той стороны. Мужик, если бы ты тогда знал это. Просто бросай шайбу туда — и она будет лететь в ворота».
Хэнлон не запомнил ни один из двух голов Овечкина в первом матче: «Сторонние наблюдатели запоминают голы. Я помню моменты».
Бывший тренер «Вашингтона» оценил результативность россиянина в слабой команде, которая перед локаутом избавилась от звезд уровня Яромира Ягра, Петера Бондры и Сергея Гончара: «Выбить 50 голов в перестраиваемой команде, это очень [и, мягко говоря, весьма] хорошо. Скорее всего, я бы не поставил на это [перед началом регулярного чемпионата], но как только мы начали сезон, мог говорить: “Кто знает? Здесь нет предела”.
Специалист обозначил главный посыл для новичка: «Я просто сказал ему: “В нашей зоне, на своей половине площадки, просто играй по-нашему и следи за длиной своих смен. Ты будешь играть много, но ты не заслужишь расположения своих одноклубников, если станешь затягивать смены и проводить длинные смены”. Он был таким [и так хотел соревноваться], а мы просто хотели, чтобы он и все наши игроки работали настолько усердно, насколько могут, принимали результат вне зависимости от исхода, на следующий день выходили с настроем стать лучше. И если это означало немного больше злости, то мы могли с этим справиться, но более или менее просто выходили с энтузиазмом и любовью к игре».
Хэнлон с первых дней оценил игровую страсть Овечкина и видел в нем будущего хоккеиста элитного уровня, но не представлял уровень его достижений: «Вы можете предсказать величие? Вы можете предсказать, кем станет [Коннор] Бедард? Вы не можете сделать этого. Вы знаете, что в своем возрасте, возможно, он лучший игрок в мире прямо сейчас. Но сколько вы видели игроков, которые были лучшими в 19 лет, а потом не стали величайшими всех времен? Что могу сказать — и не способен достаточно акцентировать этот факт — ты знал, что его ждет что-то особенное».
Леклер стал первым из 180 (как минимум) вратарей НХЛ, которым забивал Овечкин. В дебютном сезоне левый крайний форвард провел 52 гола, набрал 106 очков и начал собирать индивидуальные награды. За 20 лет в лиге обладатель Кубка Стэнли переписал и переписывает множество рекордов для снайперов лиги и «Вашингтона», главное личное достижение остается впереди.
Вратари против рекордсменов
Хэнлон стал свидетелем ряда значимых матчей в карьерах Гретцки и Овечкина. Одним из таких для Александра является гостевая игра «Вашингтона» в дебютном сезоне с тем самыми голом в ворота «Финикса», когда Великий был главным тренером на скамейке соперника. Россиянин ошеломил всю арену точно так же, как много-много раз делал легендарный канадец. Но тогда никто не думал, что Великая Восьмерка погонится за одним из исторических рекордов НХЛ.
«Этого никогда не было в мыслях. Вроде как [вопроса], кто побьет рекорд Гретцки? Затем, по мере того, как шла его карьера, думаю, люди все еще сомневались — даже три или четыре года назад, — сможет ли он это сделать. Я рад за него, что это срабатывает. Я рад за него и за хоккей. Конечно, когда игра может получить такой толчок, это здорово», — сказал Хэнлон. О своих пересечениях с Гретцки в его игровой карьере специалист заметил: «Каждый раз, когда я оборачивался, там что-то происходило с 99-м».
Хэнлон был вратарем «Детройта», когда «Ред Уингз» встретились с «Лос-Анджелесом» в стартовом матче сезона-1988/89 после шокирующего обмена Великого из «Эдмонтона» в «Кингз». Бывший голкипер благодарен тренеру Жаку Демеру, что в той гостевой игре 6 октября 1988 года на лед вышел не он, а Грег Штефан. «Короли» победили с крупным счетом — 8:2, звездный центрфорвард набрал 4 (1+3) очка.
«Он был просто в огне тем вечером. Вы только можете себе представить весь тот ажиотаж вокруг его первой игры в “Кингз”, — сказал экс-вратарь.
Хэнлон был на той же арене «Грейт Вестерн Форум» в пригороде Лос-Анджелеса 23 марта 1994 года в качестве тренера вратарей «Ванкувера», когда Гретцки забил 802-й гол в карьере и прошел рекорд Горди Хоу. Бывший голкипер вполне мог разделить чувства игравшего в тот вечер в воротах «Кэнакс» Кирка Маклина.
«Я предпочитаю говорить: “В этом конкретном случае один сделал невероятную карьеру, а другой — среднюю”. Самое забавное, что мы играли с “Эдмонтоном” так много раз, что было так много вечеров, которые отложились в моей голове лучше, чем тот, когда он забил первый гол. Вероятно, мы уступали большому количеству команд “Ойлерз”, а когда я играл за “Детройт” против “Калгари” и “Эдмонтона”, то они были самыми атакующими командами из всех возможных. Играя в два таких вечера, ты просто хочешь выйти со всеми своими марблами в целости и сохранности», — сказал экс-вратарь с отсылкой к игрушечным разноцветным шарикам.
Вратарь Хэнлон провел 476 матчей НХЛ за 14 лет, в 14 играх против Гретцки пропустил от него 12 шайб. Голкипер отразил 41 из 53 бросков центрфорварда, в том числе — три из четырех при первой встрече. Но все помнят голы.
«Вам не стоит говорить мне. Я оставил это в прошлом. Разве нет где-то статистики, сколько раз я останавливал его? Может быть, я даже не хочу слышать такое. Я все еще переживаю из-за того, что он забил мне свой первый гол», — сказал Хэнлон. Специалист никогда не обсуждал с Гретцки ту самую шайбу: «Я даже не думаю, что когда-либо был повод или разговор об этом».
Сам Гретцки в ролике НХЛ к 100-летию лиги говорил: «Я просто выкатился и вроде как бросил над его ногами. Он переместился раньше, я перебросил щитки — и шайба зашла. Помню, что подумал: “О боже, наконец-то я забил, теперь давление с меня спадет”.
Вратарь Леклер провел 173 матча НХЛ за пять сезонов в «Коламбусе» (с весны 2004-го) и два в «Оттаве» (до конца 2010-го), в четырех играх против Овечкина пропустил от него пять шайб. Голкипер напрасно считает, что снайпер не помнит самую первую из них.
«Как всегда говорю, вероятно, он даже не помнит о том голе. Он забил так много. Вероятно, он понятия не имеет, кто я такой», — сказал Леклер.
Овечкин на вопрос об этом отреагировал: «Конечно, я помню его. Я, Зуби и Халпи были на льду. Зуби нашел меня, это был бросок в касание».
Леклер следит за великой погоней Овечкина в качестве аналитика канадского канала TVA Sports.
«Думаю, это здорово для игры, что нечто подобное происходит у нас на глазах. Я бы хотел получить его джерси с автографом просто как сувенир, потому что я был частью этого. Для меня это хорошая история. Мои дочери еще не родились, когда я ушел из НХЛ, так что теперь только начинают узнавать это. Моя старшая начинает задавать вопросы о хоккее. Она еще не понимает, что лучший снайпер в истории спорта забил свой первый гол мне», — сказал экс-вратарь.
Хэнлон в Европе не собирается ждать развязки гонки в режиме онлайн.
«Пусть даже это настолько великое событие, у меня как бы есть своя жизнь. Мы здесь приближаемся к плей-офф, я не собираюсь прилагать особых усилий, чтобы смотреть игры или делать что-то такое. По мере того, как он становится все ближе, я нагоняю это. Я взволнован всем этим. Рад за него. И рад по многим причинам. Но не собираюсь засиживаться до середины ночи. Я не репортер», — сказал тренер.
Артем Агапов