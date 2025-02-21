На Евгения Малкина в России открыто исполнительное производство за неоплаченный штраф

За хоккеистом в России числится долг за неоплаченный штраф, выписанный столичной Госавтоинспекцией, а также исполнительный сбор по нему. Общая сумма взыскиваемой задолженности составляет 2 тыс. рублей. Исполнительное производство открыто в октябре прошлого года.