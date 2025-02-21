На Евгения Малкина в России открыто исполнительное производство за неоплаченный штраф

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы открыли в отношении российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина исполнительное производство о взыскании задолженности за неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения. Это следует из банка судебных приставов.
За хоккеистом в России числится долг за неоплаченный штраф, выписанный столичной Госавтоинспекцией, а также исполнительный сбор по нему. Общая сумма взыскиваемой задолженности составляет 2 тыс. рублей. Исполнительное производство открыто в октябре прошлого года.
Малкину 38 лет. В нынешнем сезоне он провел 46 матчей, в которых отметился 9 заброшенными мячами и 25 голевыми передачами. Вместе с «Питтсбургом» Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Форвард также является двукратным чемпионом мира.