«Питтсбург» вывел Малкина из списка травмированных

26 января в середине первого периода гостевого матча регулярного чемпионата против «Сиэтла» (1:4) Малкин ушел в раздевалку после столкновения с канадским нападающим Чендлером Стивенсоном. Через несколько минут россиянин вернулся в игру, но затем вновь покинул площадку. Позднее пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что игрок не сможет продолжить матч из-за повреждения нижней части тела.