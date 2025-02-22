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«Питтсбург» вывел Малкина из списка травмированных

Российский нападающий не принимал участия в матчах с 26 января из-за повреждения нижней части тела.

Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Малкин выведен из списка травмированных клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург». Об этом сообщила пресс-служба команды.

22 февраля «Питтсбург» проведет домашний матч регулярного чемпионата против «Вашингтона». Начало встречи — 23:00 мск.

26 января в середине первого периода гостевого матча регулярного чемпионата против «Сиэтла» (1:4) Малкин ушел в раздевалку после столкновения с канадским нападающим Чендлером Стивенсоном. Через несколько минут россиянин вернулся в игру, но затем вновь покинул площадку. Позднее пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что игрок не сможет продолжить матч из-за повреждения нижней части тела.

Малкину 38 лет. В нынешнем сезоне он провел 46 матчей, в которых отметился 9 заброшенными мячами и 25 голевыми передачами. Вместе с «Питтсбургом» Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

«Питтсбург» занимает 7-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков в 57 матчах.

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