Форвард «Коламбуса» Марченко отметился голевой передачей в первом матче НХЛ после травмы

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Чикаго» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Кент Джонсон (5-я и 22-я минуты), Дентон Матейчак (33), Зак Веренски (54) и Адам Фантилли (55), у проигравших — Крэйг Смит (25).
Лучший снайпер «Коламбуса» в текущем сезоне Кирилл Марченко отдал голевую передачу в первой игре после травмы. 3 февраля он получил перелом челюсти в матче против «Далласа» (3:5). Россиянину попала шайба в лицо, когда он находился на скамейке запасных. Две голевые передачи отдал партнер Марченко по команде нападающий Дмитрий Воронков.
«Коламбус» идет на четвертом месте в Столичном дивизионе, в 57 играх набрав 62 очка. «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе с 41 очком в 56 матчах. В следующей встрече «Коламбус» 26 февраля примет «Даллас», «Чикаго» 24 февраля дома сыграет с «Торонто».
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в выездном матче с «Нью-Джерси» (4:2) забросил 16-ю шайбу в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде крупно проиграл «Баффало» (2:8). Вратарь гостей Игорь Шестеркин в первом периоде пропустил 5 шайб после 16 бросков и был заменен. Голевой передачей форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков в домашнем матче с «Сиэтлом» (1:2). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отдал передачу в домашней игре с «Миннесотой» (3:4). Форвард «Каролины» Андрей Свечников в гостевой игре с «Торонто» (3:6) забил гол и сделал голевую передачу, голкипер проигравшей команды Петр Кочетков отразил 17 бросков.