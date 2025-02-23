Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Коламбуса» Марченко отметился голевой передачей в первом матче НХЛ после травмы

Его команда обыграла «Чикаго» со счетом 5:1.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Чикаго» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Кент Джонсон (5-я и 22-я минуты), Дентон Матейчак (33), Зак Веренски (54) и Адам Фантилли (55), у проигравших — Крэйг Смит (25).

Лучший снайпер «Коламбуса» в текущем сезоне Кирилл Марченко отдал голевую передачу в первой игре после травмы. 3 февраля он получил перелом челюсти в матче против «Далласа» (3:5). Россиянину попала шайба в лицо, когда он находился на скамейке запасных. Две голевые передачи отдал партнер Марченко по команде нападающий Дмитрий Воронков.

«Коламбус» идет на четвертом месте в Столичном дивизионе, в 57 играх набрав 62 очка. «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе с 41 очком в 56 матчах. В следующей встрече «Коламбус» 26 февраля примет «Даллас», «Чикаго» 24 февраля дома сыграет с «Торонто».

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в выездном матче с «Нью-Джерси» (4:2) забросил 16-ю шайбу в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде крупно проиграл «Баффало» (2:8). Вратарь гостей Игорь Шестеркин в первом периоде пропустил 5 шайб после 16 бросков и был заменен. Голевой передачей форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков в домашнем матче с «Сиэтлом» (1:2). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отдал передачу в домашней игре с «Миннесотой» (3:4). Форвард «Каролины» Андрей Свечников в гостевой игре с «Торонто» (3:6) забил гол и сделал голевую передачу, голкипер проигравшей команды Петр Кочетков отразил 17 бросков.

Коламбус
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18809 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Люк Ричардсон
Вратари
Элвис Мерзликинс
Петр Мразек
1-й период
04:10
Кент Джонсон
(Зак Веренски, Коул Силлинджер)
13:06
Данте Фаббро
19:40
Джозеф Лабейт
19:40
Ник Фолиньо
19:40
Ник Фолиньо
2-й период
21:12
Кент Джонсон
(Дмитрий Воронков, Зак Веренски)
23:17
Иван Проворов
24:53
Крэйг Смит
(Франк Назар, Алекс Власик)
27:41
Коул Силлинджер
32:42
Дентон Матейчук
3-й период
53:51
Зак Веренски
(Коул Силлинджер, Бун Дженнер)
54:44
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
57:10
Дмитрий Воронков
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь