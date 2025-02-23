Форвард «Коламбуса» Марченко отметился голевой передачей в первом матче НХЛ после травмы

Лучший снайпер «Коламбуса» в текущем сезоне Кирилл Марченко отдал голевую передачу в первой игре после травмы. 3 февраля он получил перелом челюсти в матче против «Далласа» (3:5). Россиянину попала шайба в лицо, когда он находился на скамейке запасных. Две голевые передачи отдал партнер Марченко по команде нападающий Дмитрий Воронков.