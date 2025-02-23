«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Бучневич забросил шайбу

Бучневич также сделал результативную передачу в моменте с первым голом команды. Всего на счету Бучневича 37 очков (12 шайб + 25 передач) в 55 встречах текущего сезона. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в текущем сезоне. Также на счету россиянина 10 заброшенных шайб в 53 встречах.