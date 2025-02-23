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«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Бучневич забросил шайбу

Канадский клуб одержал девятую победу подряд.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (5-я минута), Габриэль Виларди (32, 60), победный буллит на счету Кайла Коннора, у проигравших отличились Роберт Томас (16, 41) и Павел Бучневич (58).

Бучневич также сделал результативную передачу в моменте с первым голом команды. Всего на счету Бучневича 37 очков (12 шайб + 25 передач) в 55 встречах текущего сезона. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в текущем сезоне. Также на счету россиянина 10 заброшенных шайб в 53 встречах.

«Виннипег» одержал девятую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 83 очка в 57 матчах. «Сент-Луис» с 56 очками в 57 встречах располагается на шестой строчке. Следующий матч «Виннипег» проведет 25 февраля дома против «Сан-Хосе», «Сент-Луис» 24 февраля проведет домашнюю встречу с «Колорадо».

Сент-Луис
3:4
1:1, 0:1, 2:1, 0:0
Б
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
23.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17665 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Вратари
Жоэль Хофер
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
04:58
Николай Элерс
(Владислав Наместников, Коул Перфетти)
15:34
Роберт Томас
(Павел Бучневич)
18:36
Радек Факса
2-й период
25:02
Колин Миллер
31:01
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Колин Миллер)
32:21
Радек Факса
33:09
Нил Пионк
3-й период
40:00
Матье Джозеф
40:00
Колин Миллер
40:16
Роберт Томас
(Павел Бучневич, Кэм Фаулер)
55:32
Нил Пионк
55:32
Нил Пионк
57:10
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Оскар Сундквист)
59:32
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Коул Перфетти)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кайл Коннор
(Виннипег)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь