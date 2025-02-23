«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ. Бучневич забросил шайбу

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (5-я минута), Габриэль Виларди (32, 60), победный буллит на счету Кайла Коннора, у проигравших отличились Роберт Томас (16, 41) и Павел Бучневич (58).
Бучневич также сделал результативную передачу в моменте с первым голом команды. Всего на счету Бучневича 37 очков (12 шайб + 25 передач) в 55 встречах текущего сезона. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в текущем сезоне. Также на счету россиянина 10 заброшенных шайб в 53 встречах.
«Виннипег» одержал девятую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 83 очка в 57 матчах. «Сент-Луис» с 56 очками в 57 встречах располагается на шестой строчке. Следующий матч «Виннипег» проведет 25 февраля дома против «Сан-Хосе», «Сент-Луис» 24 февраля проведет домашнюю встречу с «Колорадо».