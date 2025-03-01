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Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году

Его команда обыграла «Миннесоту».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты». Этот гол стал первым для него в 2025 году.

Ничушкин провел второй матч после травмы, которую получил 1 января в домашней игре с «Виннипегом» (5:2), тогда россиянин получил удар локтем в голову от канадского форварда Логана Стэнли. После этого нападающий «Колорадо» пропустил 21 встречу и впервые вышел на лед после повреждения 27 февраля в домашнем матче против «Нью-Джерси» (5:1), не отметившись результативными действиями. В активе 29-летнего Ничушкина в текущем сезоне 18 очков (12 шайб + 6 передач) в 23 играх.

«Колорадо» на своем льду выиграл у «Миннесоты» со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ничушкин (14-я минута), Джонатан Друэн (29), Джек Друри (30) и Росс Колтон (35, 60). У «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло (5) и Винни Хиностроза (18).

«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 72 очками после 60 матчей, «Колорадо» идет на 4-й позиции с 72 очками в 61 встрече. В следующей игре «Миннесота» 2 марта примет «Бостон», «Колорадо» 5 марта сыграет дома против «Питтсбурга».

В других матчах игрового дня «Торонто» в гостях победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 14 бросков из 17. «Даллас» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» (6:2), финский нападающий Роопе Хинц записал на свой счет четыре результативные передачи.

Колорадо
5:2
1:2, 3:0, 1:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18091 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
Филип Густавссон
(Филип Густавссон, Филип Густавссон)
1-й период
04:14
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон)
12:10
Юнас Бродин
13:58
Валерий Ничушкин
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
16:37
Арттури Лехконен
17:42
Винс Хиностроза
(Брок Фэйбер, Марко Росси)
18:52
Марат Хуснутдинов
2-й период
28:57
Джонатан Друэн
(Оливер Шилингтон)
29:49
Джек Друри
(Кэйл Макар, Росс Колтон)
34:39
Росс Колтон
(Йоэль Кивиранта, Оливер Шилингтон)
3-й период
41:45
Кейси Миттельштадт
44:23
Нэйтан Маккиннон
58:50
Брок Фэйбер
59:52
Росс Колтон
(Маккензи Блэквуд, Девон Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь