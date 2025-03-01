Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году

Ничушкин провел второй матч после травмы, которую получил 1 января в домашней игре с «Виннипегом» (5:2), тогда россиянин получил удар локтем в голову от канадского форварда Логана Стэнли. После этого нападающий «Колорадо» пропустил 21 встречу и впервые вышел на лед после повреждения 27 февраля в домашнем матче против «Нью-Джерси» (5:1), не отметившись результативными действиями. В активе 29-летнего Ничушкина в текущем сезоне 18 очков (12 шайб + 6 передач) в 23 играх.