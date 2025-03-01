Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил первую шайбу в НХЛ в 2025 году

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты». Этот гол стал первым для него в 2025 году.
Ничушкин провел второй матч после травмы, которую получил 1 января в домашней игре с «Виннипегом» (5:2), тогда россиянин получил удар локтем в голову от канадского форварда Логана Стэнли. После этого нападающий «Колорадо» пропустил 21 встречу и впервые вышел на лед после повреждения 27 февраля в домашнем матче против «Нью-Джерси» (5:1), не отметившись результативными действиями. В активе 29-летнего Ничушкина в текущем сезоне 18 очков (12 шайб + 6 передач) в 23 играх.
«Колорадо» на своем льду выиграл у «Миннесоты» со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ничушкин (14-я минута), Джонатан Друэн (29), Джек Друри (30) и Росс Колтон (35, 60). У «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло (5) и Винни Хиностроза (18).
«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 72 очками после 60 матчей, «Колорадо» идет на 4-й позиции с 72 очками в 61 встрече. В следующей игре «Миннесота» 2 марта примет «Бостон», «Колорадо» 5 марта сыграет дома против «Питтсбурга».
В других матчах игрового дня «Торонто» в гостях победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 14 бросков из 17. «Даллас» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» (6:2), финский нападающий Роопе Хинц записал на свой счет четыре результативные передачи.