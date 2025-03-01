НХЛ признала российского форварда «Филадельфии» Мичкова лучшим новичком месяца

В минувшем месяце 20-летний Мичков набрал 10 очков (5 шайб + 5 результативных передач) в 7 матчах. Всего форвард в текущем сезоне набрал 44 очка (19 шайб + 25 передач) в 58 матчах. Ранее НХЛ признавала Мичкова новичком месяца в ноябре.