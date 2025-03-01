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НХЛ признала российского форварда «Филадельфии» Мичкова лучшим новичком месяца

В феврале российский нападающий набрал 10 очков (5 шайб + 5 результативных передач) в 7 матчах.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В минувшем месяце 20-летний Мичков набрал 10 очков (5 шайб + 5 результативных передач) в 7 матчах. Всего форвард в текущем сезоне набрал 44 очка (19 шайб + 25 передач) в 58 матчах. Ранее НХЛ признавала Мичкова новичком месяца в ноябре.

Мичков перешел в «Филадельфию» летом из петербургского СКА. Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.

Питтсбург
5:4
0:1, 3:3, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
28.02.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16630 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Торторелла
Вратари
Алекс Неделькович
(Йоэль Бломквист)
Самуэль Эрссон
1-й период
02:00
Ноа Кэйтс
(Егор Замула, Бобби Бринк)
15:28
Кэмерон Йорк
2-й период
21:44
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Ник Силер)
27:24
Матвей Мичков
(Расмус Ристолайнен, Оуэн Типпетт)
29:05
Филип Томасино
(Дэнтон Хейнен, Евгений Малкин)
29:35
Эрик Карлссон
(Сидни Кросби)
30:15
Боконджи Имама
31:05
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Андрей Кузьменко)
38:17
Эрик Карлссон
(Евгений Малкин, Мэтт Грызлик)
3-й период
42:30
Евгений Малкин
(Энтони Бовилье, Райан Грэйвс)
46:41
Филип Томасино
Овертайм
61:03
Евгений Малкин
(Эрик Карлссон, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь