НХЛ признала российского форварда «Филадельфии» Мичкова лучшим новичком месяца

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В минувшем месяце 20-летний Мичков набрал 10 очков (5 шайб + 5 результативных передач) в 7 матчах. Всего форвард в текущем сезоне набрал 44 очка (19 шайб + 25 передач) в 58 матчах. Ранее НХЛ признавала Мичкова новичком месяца в ноябре.
Мичков перешел в «Филадельфию» летом из петербургского СКА. Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте 2023 года.