Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал автором шайбы в матче НХЛ

После отраженной шайбы Сорокина ее подобрал игрок «Нэшвилла» и отдал передачу назад, которую не смог обработать его одноклубник. После этого шайба попала в пустые ворота. Предыдущим российским голкипером, ставшим автором шайбы в НХЛ, является Евгений Набоков, забросивший за «Сан-Хосе» в марте 2002 года в ворота «Ванкувера» (7:4).