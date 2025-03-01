Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал автором шайбы в матче НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Айлендерс». Заброшенную шайбу на российского вратаря засчитали на 60-й минуте.
После отраженной шайбы Сорокина ее подобрал игрок «Нэшвилла» и отдал передачу назад, которую не смог обработать его одноклубник. После этого шайба попала в пустые ворота. Предыдущим российским голкипером, ставшим автором шайбы в НХЛ, является Евгений Набоков, забросивший за «Сан-Хосе» в марте 2002 года в ворота «Ванкувера» (7:4).
«Нью-Йорк Айлендерс» идут на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 61 очко после 59 сыгранных матчей. «Нэшвилл» с 49 очками в 59 встречах идет на седьмом месте в Центральном дивизионе.