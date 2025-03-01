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Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал автором шайбы в матче НХЛ

До этого российский голкипер (Евгений Набоков) отличался в НХЛ в 2002 году.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Айлендерс». Заброшенную шайбу на российского вратаря засчитали на 60-й минуте.

После отраженной шайбы Сорокина ее подобрал игрок «Нэшвилла» и отдал передачу назад, которую не смог обработать его одноклубник. После этого шайба попала в пустые ворота. Предыдущим российским голкипером, ставшим автором шайбы в НХЛ, является Евгений Набоков, забросивший за «Сан-Хосе» в марте 2002 года в ворота «Ванкувера» (7:4).

«Нью-Йорк Айлендерс» идут на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 61 очко после 59 сыгранных матчей. «Нэшвилл» с 49 очками в 59 встречах идет на седьмом месте в Центральном дивизионе.

Айлендерс
7:4
3:0, 2:2, 2:2
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Эндрю Брюнетт
Вратари
Илья Сорокин
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
1-й период
02:37
Жан-Габриэль Пажо
(Кейси Сизикас, Адам Боквист)
12:17
Андреас Энглунд
12:27
Кайл Палмиери
(Брок Нельсон, Адам Боквист)
14:56
Коул Смит
19:31
Бо Хорват
(Андерс Ли)
2-й период
21:03
Колтон Сиссонс
22:14
Кейси Сизикас
22:38
Брок Нельсон
(Симон Хольмстрем)
24:58
Марк Дель Гайзо
(Колтон Сиссонс, Райан О`Райлли)
27:33
Кейси Сизикас
32:12
Филип Форсберг
36:21
Брок Нельсон
(Александр Романов, Симон Хольмстрем)
36:21
Командный штраф
3-й период
45:21
Кейси Сизикас
(Жан-Габриэль Пажо, Хадсон Фэшинг)
45:51
Коул Смит
(Колтон Сиссонс, Марк Дель Гайзо)
56:54
Энтони Деанджело
58:56
Коул Смит
(Томас Новак, Ник Бланкенбург)
59:48
Илья Сорокин
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь