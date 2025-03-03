«Его броски почти невозможно заблокировать». Насколько в НХЛ сложно играть против Овечкина

«Он большой мастер, много лет играет в НХЛ, и если под него можно было подстроиться и как-то прочитать, что он может сделать, это бы уже сделали. Если до сих пор не могут подстроиться под его броски, это показывает уникальность его и его броска. Александр — большой бомбардир, поэтому больше сложностей он доставлял как вратарям, так и защитникам, играющим против него. Его бросок практически невозможно заблокировать», — сказал Войнов, добавив, что с Овечкиным было сложно вести единоборства в углу.