«Его броски почти невозможно заблокировать». Насколько в НХЛ сложно играть против Овечкина

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) без малого 20 лет, однако соперникам до сих пор сложно подстроиться под его действия на льду, включая броски. В том числе этим игравшие против него хоккеисты объясняют сверхвысокую результативность россиянина.
Российский капитан «Вашингтона» все ближе к тому, чтобы догнать Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. У канадца 894 гола, Овечкин в субботу отличился в домашней игре с «Тампой» (1:3) и отстает от важной отметки уже на 10 шайб.
Большинство голов Овечкин забивает в результате перевода ему шайбы на левый край атаки, после чего, как правило, следует бросок в касание. Нередко он это делает, находясь в левом круге вбрасывания, и это место уже получило прозвище «офис Овечкина». Часто подобным образом россиянин забивает, когда «Вашингтон» имеет численное преимущество, и эта комбинация отработана в его команде до автоматизма.
У Овечкина не отнять умения исполнять кистевой бросок, словно пряча его от вратаря, также он любит подключаться и завершать атаки с ходу. К примеру, месяц назад в игре с «Филадельфией» (4:3) он забил Ивану Федотову, оказавшись справа. В такой ситуации немаловажную роль играет и физическая форма Овечкина, которая в 39 лет до сих пор позволяет ему успешно принимать участие в завершении контратак. Пожалуй, тяжело представить Овечкина только борющимся на пятачке, хотя при его габаритах у него есть такая возможность.
«Такие парни, как Овечкин, всегда причиняют тебе боль»
Хорошая форма Овечкина позволяет ему в физическом плане и воздействовать на соперников, в чем убедился и игравший в НХЛ, ныне выступающий за ЦСКА защитник Фредрик Классон. «Соперникам стоит остерегаться и его “хитов”, — рассказал он ТАСС.
Швед рассказал, как пострадал от Овечкина, когда в одном из матчей против его «Оттавы» россиянин оформил хет-трик. Это был первый матч «Вашингтона» в сезоне-2017/18, который завершился для «столичных» выигрышем Кубка Стэнли. «Я помню, что играл против него пару раз, он сделал хет-трик в матче с “Оттавой”, за которую я тогда выступал. Я тогда блокировал несколько его бросков. Было очень больно, и я был счастлив, что на мне была защита», — сказал он.
«Оттаву» тогда возглавлял нынешний главный тренер «Авангарда» Ги Буше. «Когда на противоположной стороне есть такой парень, как Овечкин, это всегда причиняет тебе боль», — говорил он тогда.
Манера игры Овечкина многим защитникам известна давно, однако справиться с ним не могут до сих пор, отметил в беседе с ТАСС двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов, выступающий ныне за «Торпедо».
«Он большой мастер, много лет играет в НХЛ, и если под него можно было подстроиться и как-то прочитать, что он может сделать, это бы уже сделали. Если до сих пор не могут подстроиться под его броски, это показывает уникальность его и его броска. Александр — большой бомбардир, поэтому больше сложностей он доставлял как вратарям, так и защитникам, играющим против него. Его бросок практически невозможно заблокировать», — сказал Войнов, добавив, что с Овечкиным было сложно вести единоборства в углу.
Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 4 марта по московскому времени дома против «Оттавы». По прогнозам НХЛ, Овечкин может установить новый рекорд уже 3 апреля в домашнем матче с «Каролиной».