Овечкин принял участие в мероприятии, посвященном памяти жертв авиакатастрофы в США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин посетил благотворительное мероприятие, посвященное жертвам январской авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».
Мероприятие прошло на ледовой арене Capital One. Овечкин и другие игроки «Вашингтона» встретились с семьями погибших, спасателями и приняли участие в торжественной церемонии.
На мероприятии выступили около 30 фигуристов. Полученные от продаж билетов средства будут переданы трем благотворительным организациям и будут направлены семьям погибших и сотрудникам экстренных служб.
Вечером 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. В числе погибших 28 спортсменов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.