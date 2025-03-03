Овечкин принял участие в мероприятии, посвященном памяти жертв авиакатастрофы в США

Вечером 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. В числе погибших 28 спортсменов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.