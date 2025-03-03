Овечкин позвонил футболисту «Динамо» Тюкавину и поддержал его в связи с серьезной травмой

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин лично поддержал форварда футбольного клуба «Динамо» Константина Тюкавина в связи с тяжелой травмой. Об этом ТАСС сообщил агент Овечкина Глеб Чистяков.
«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», — сказал Чистяков.
В понедельник источник ТАСС сообщил, что Тюкавину диагностировали травму передней крестообразной связки колена по итогам матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1), из-за повреждения футболист выбыл до конца сезона. Позднее пресс-служба бело-голубых подтвердила эту информацию.
Тюкавину 22 года, он является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах в разных турнирах. В составе сборной России Тюкавин провел 6 игр, забив 1 мяч. По итогам сезона-2023/24 Тюкавина признали лучшим игроком премьер-лиги.