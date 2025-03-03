Овечкин позвонил футболисту «Динамо» Тюкавину и поддержал его в связи с серьезной травмой

Тюкавину 22 года, он является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах в разных турнирах. В составе сборной России Тюкавин провел 6 игр, забив 1 мяч. По итогам сезона-2023/24 Тюкавина признали лучшим игроком премьер-лиги.