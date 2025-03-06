Ларионов назвал фантастикой малое количество травм Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину очень повезло с тем, что у него было небольшое количество травм в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
За карьеру в НХЛ Овечкин пропустил 51 игру из-за травм. Российскому форварду осталось забросить девять шайб, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
«За него переживать не надо. Он по-прежнему штампует голы в пустые ворота, они тоже считаются, — сказал Ларионов. — Это игра, и травмы — это такие вещи, которые происходят постоянно. Если он идет к такой цели, то он ее добьется».
«Здорово, что в таком возрасте он готов побить рекорд. Ему очень везет, что у него мало травм. В такой длинной карьере одна-две травмы — это фантастика», — добавил он.