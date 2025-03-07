Легенду «Бостона» обменяли во «Флориду»

Маршан на протяжении всей карьеры в НХЛ представлял «Бостон» и завоевал с командой в 2011 году Кубок Стэнли. Всего на его счету в регулярных чемпионатах 1090 матчей и 976 очков (422+554). В составе сборной Канады он стал победителем чемпионата мира (2016) и Кубка мира (2016). В феврале он выиграл с национальной командой Турнир четырех наций.