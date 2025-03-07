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Легенду «Бостона» обменяли во «Флориду»

Обладатель Кубка Стэнли Маршан перешел во «Флориду» после 16 сезонов в «Бостоне».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападающий Брэд Маршан в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» во «Флориду Пантерз», сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

В текущем сезоне 36-летний Маршан набрал 47 очков (21 гол и 26 передач) в 61 матче.

Маршан на протяжении всей карьеры в НХЛ представлял «Бостон» и завоевал с командой в 2011 году Кубок Стэнли. Всего на его счету в регулярных чемпионатах 1090 матчей и 976 очков (422+554). В составе сборной Канады он стал победителем чемпионата мира (2016) и Кубка мира (2016). В феврале он выиграл с национальной командой Турнир четырех наций.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли.