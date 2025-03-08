Рантанен прогадал с деньгами. Закрылось трансферное окно Национальной хоккейной лиги

«Он попадает в достаточно сильную команду. Понятно, что у него будет определенная роль, но есть и другие ребята, которые тащат команду. Думаю, для Маршанда это определенный плюс, потому что он может потихоньку зайти туда и сделать шаги по нарастающей, а не сразу подтверждать, что его обмен был хорошим для “Флориды”. Что касается “Бостона”, то команде немного нужно перезагрузиться, и это решение было, что называется, замедлено результатами прошлого сезона. Потому что никто не ожидал от “Бостона” такого хорошего выступления в прошлом году. Потеряв за последние годы таких игроков, как Давид Крейчи и Патрис Бержерон, а до этого пару лет назад Здено Хару, клуб должен был провести какую-то перестройку. Но ее не случилось год назад, и, может, это повлияло на результаты. И после этого сезона в команде примут решение, что на какие-то вещи нужно посмотреть со здравым смыслом и сделать определенные выводы», — высказал Самсонов мнение о «Бостоне».