Рантанен прогадал с деньгами. Закрылось трансферное окно Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 8 марта. Закрытие трансферного рынка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не затронуло сильнейших российских игроков. Только перед окончанием работы рынка разрешилась ситуация со сменой клуба одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги финна Микко Рантанена, который долго не хотел покидать «Каролину», а обладатель Кубка Стэнли клуб «Флорида» усилился многолетним лидером «Бостона» Брэдом Маршандом.
Интрига с переходами вокруг россиян главным образом сводилась к тому, обменяет ли «Коламбус» Ивана Проворова, перешедшего в команду в начале лета 2023 года из «Филадельфии» в результате трехстороннего обмена и по версии The Hockey Writers входившего в тройку игроков на обмен в нынешнем году. 28-летний Проворов с зарплатой в $6,7 млн в год уступал только одному из самых результативных защитников сезона Заку Веренски ($9,5 млн). «Коламбус» при сделке с Проворовым получал возможность разгрузить платежную ведомость, выплатив ему за сезон по контракту $4,7 млн, а оставшиеся $2,3 млн игроку доплачивал бы новый клуб. Претендентами на него виделись действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида», «Ванкувер» и «Вашингтон».
Точка в истории с Проворовым была поставлена два дня назад, когда стало известно, что генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл сообщил агенту игрока Марку Гандлеру об отказе его менять. Такое решение Уодделл аргументировал важной ролью Проворова в нынешней команде, которая может попасть в плей-офф спустя пять лет. «Коламбус» борется за попадание в следующую стадию сезона как минимум с еще пятью командами.
Помимо Проворова, из россиян на 38-м месте в списке кандидатов на обмен по версии портала Daily Faceoff находился 29-летний Андрей Кузьменко. После заброшенной шайбы за «Калгари» в октябре нападающий не мог отличиться в 28 играх. С переходом в «Филадельфию» в начале февраля статистика Кузьменко чуть улучшилась — он набрал четыре очка в первых пяти матчах. Однако «Филадельфии» Кузьменко все же оказался не нужен, и в обмен на право выбора третьего раунда драфта 2027 года он отправился в «Лос-Анджелес», получив возможность сыграть в плей-офф.
В «Филадельфию» же перешел другой россиянин Никита Гребенкин, который стал частью сделки с «Торонто». Он отправился в команду Джона Тортореллы в обмен на другого нападающего Скотта Лоутона, а «Филадельфия» также получила право выбора в первом раунде драфта. Обладатель Кубка Гагарина прошлого года Гребенкин дебютировал в канадской команде только в середине ноября, выделялся боевитым характером и харизмой. Очков он так и не набрал, провел всего семь матчей, последний из которых пришелся на начало декабря. Отмечается, что Гребенкин благодаря в том числе своему характеру должен быстро адаптироваться к требованиям сурового главного тренера команды Тортореллы отдавать на льду всего себя. Также, по сравнению с «Торонто», стоит учитывать не такую высокую конкуренцию в «Филадельфии».
Глоток воздуха в «Бостоне» для Хуснутдинова
Первым же российским игроком, обменянным в последние дни работы рынка, стал Марат Хуснутдинов. 22-летний форвард проводит в НХЛ второй сезон, в 57 играх за «Миннесоту» он набрал всего 7 очков по системе «гол+пас» (2+5) и в самом начале марта был отправлен в фарм-клуб. «Миннесота» отправила Хуснутдинова и чеха Якуба Лауко в «Бостон», который почти распрощался с надеждами выйти в плей-офф впервые с 2016 года. Бывший клуб Хуснутдинова, идущий на четвертом месте в Западной конференции, в результате обмена укрепился мощным форвардом Джастином Брозо.
«Наверное, он перешел вовремя, это следующий шанс Марата. В последнее время в плане очков у него что-то не шло, и поэтому его спустили в фарм-клуб. Думаю, для Марата это небольшой глоток воздуха, так как зачастую, когда делают обмены, в команде стараются дать шанс подольше влиться в состав. Что касается Брозо, это такой игрок, по которому нет вопросов, какую роль он будет исполнять. Скорее всего, это будет нетоповая роль, но зачастую этого достаточно, чтобы команде сделать определенное движение. Такой габаритный игрок, судя по тому, как он играл, больше подходит для плей-офф», — рассказал ТАСС выступавший за «Бостон» бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
Одним из главных кандидатов на обмен был центрфорвард Брок Нельсон с годовой зарплатой в $6 млн. За день до закрытия трансферного окна он вместе с другим нападающим Уильямом Дюфуром был обменян из «Айлендерс» в «Колорадо». За них клуб из Нью-Йорка, занимающий в Восточной конференции четвертое место с конца, получил нападающего Кэлума Ритчи и защитника Оливера Кайлингтона, который тут же был обменян в «Анахайм».
Более важным активом для «Айлендерс» является получение от «Колорадо» право выбора в первом раунде драфта в 2026 и 2027 годах. «Колорадо» же постарался восполнить потерю травмированного Мартина Нечаса, перешедшего из «Каролины» в конце января. Нельсон должен сыграть с Валерием Ничушкиным во втором звене.
Рословик выиграл у Рантанена часы и номер
Большое внимание в эти дни было приковано к судьбе нападающего «Каролины» Микко Рантанена. Его предыдущий клуб «Колорадо» обменял дорогостоящего игрока с годовой зарплатой в $9,2 млн на Нечаса. В «Каролине» Рантанен отказался подписывать предложенный ему контракт на 8 лет с надеждой получить летом после выхода на рынок более щедрое предложение на уровне $14 млн.
Поиски менеджмента «Каролины» увенчались успехом в последние часы трансферного окна — клуб договорился с «Далласом» о переходе финна, который после обмена подписал восьмилетний контракт на сумму около $96 млн ($12 млн за сезон). Что интересно, подписать контракт примерно на такие же деньги Рантанену предлагала и «Каролина». В качестве компенсации клуб из Роли получил 22-летнего канадского нападающего Логана Стэнковена, который борется в том числе с россиянином Матвеем Мичковым из «Филадельфии» за право стать лучшим новичком сезона, а также право выбора в первом и третьем раундах драфта 2026 и 2027 годов.
«Каролина» оказалась в тяжелой ситуации, поскольку она брала Рантанена, чтобы тот помог ей в плей-офф, и из-за этого в «Колорадо» обменяли Нечаса и Джека Друри. И взамен Рантанена «Каролина» не получила игроков, которые могли бы делать погоду в плей-офф. В конце концов «Каролина» предложила Рантанену очень хороший контракт. И решение не подписывать его никто не мог предугадать«, — оценил ситуацию Самсонов, выступавший в свое время в “Каролине”.
«Считаю, что переход Рантанена в “Даллас”, конечно, повышает шансы этой команды в плей-офф. У него в “Каролине” не все сразу пошло, но со временем все бы выстроилось. В “Далласе” он не только попадает в команду, которая настроена на победу в Кубке Стэнли, но и добавляет ей определенной глубины и в какой-то степени дает интригу в борьбе в Западной конференции. Потому что в “Колорадо”, обменяв Рантанена в “Каролину”, никогда не догадывались, что будут играть против него в плей-офф. Будет очень интересно за этим следить, но если посмотреть по движениям, которые сделали команды, они стали еще сильнее», — рассказал он о перспективах финна в «Далласе».
Интересно, что с уходом Рантанена в «Даллас» вдвойне победителем себя может считать нападающий «Каролины» Джек Рословик. С приходом финна в команду из Роли тот вынужден был ему как звезде уступить 96-й номер, а взамен Рантанен подарил ему часы «Ролекс». После ухода финна Рословик вернул себе свой номер и остался с подаренными часами.
«Рейнджерс», которые рискуют не попасть в плей-офф, расстались с выходившими бы летом на рынок защитником Райаном Линдгреном, нападающими Джимми Веси и Райли Смитом, обменянным в «Вегас». Линдгрен, Веси и находившийся в системе защитник Хэнк Кемпф стали частью большой сделки с «Колорадо». Центральной фигурой в этом обмене стал Линдгрен, который больше нужен «Колорадо» для плей-офф.
Щедрые «Питтсбург» и «Бостон»
Укрепили глубину состава и финалисты последнего Кубка Стэнли. «Флорида» в качестве сменщика вратаря Сергея Бобровского взяла из «Сан-Хосе» Витека Ванечека и нападающего Нико Штурма, а из «Чикаго» — защитника Сета Джонса. «Эдмонтон» в ходе трехстороннего обмена с участием «Бостона» и «Нью-Джерси» взял у бостонцев форвардов Трента Фредерика и Макса Джонса, а также защитника «Сан-Хосе» Джейка Уолмэна за форварда Карла Берглунда и выбор в первом раунде драфта 2026 года.
Заметно поработала в последние дни работы рынка и «Тампа», взяв у «Сиэтла» опытных нападающих Оливера Бьоркстранда и Янни Гурда. Взамен клуб Никиты Кучерова и Андрея Василевского отдал Майкла Эйссимонта, а также выборы в первом раунде драфта 2026 и 2027 годов. Стоит отметить, что Гурд уже выигрывал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2020 и 2021 годах, после чего провел в «Сиэтле» без малого четыре года.
Распрощавшийся уже с надеждами на попадание в плей-офф «Питтсбург» только за последний день обменял четырех игроков в клубы, которые продолжат сезон. В том числе и форварда Энтони Бовилье, отправившегося в «Вашингтон» Александра Овечкина.
Уже перед закрытием трансферного окна сделку провели «Флорида» и «Бостон», в результате чего к южанам перешел обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и обладатель Кубка мира, а также один из символов «Бостона» последнего 10-летия капитан команды Брэд Маршанд. Контракт 36-летнего форварда, одним из качеств которого, кроме голов, является умение выводить из себя соперников, истекает этим летом. «Бостон» продлевать его, видимо, не собирался и отпустил Маршанда побороться в плей-офф.
«Он попадает в достаточно сильную команду. Понятно, что у него будет определенная роль, но есть и другие ребята, которые тащат команду. Думаю, для Маршанда это определенный плюс, потому что он может потихоньку зайти туда и сделать шаги по нарастающей, а не сразу подтверждать, что его обмен был хорошим для “Флориды”. Что касается “Бостона”, то команде немного нужно перезагрузиться, и это решение было, что называется, замедлено результатами прошлого сезона. Потому что никто не ожидал от “Бостона” такого хорошего выступления в прошлом году. Потеряв за последние годы таких игроков, как Давид Крейчи и Патрис Бержерон, а до этого пару лет назад Здено Хару, клуб должен был провести какую-то перестройку. Но ее не случилось год назад, и, может, это повлияло на результаты. И после этого сезона в команде примут решение, что на какие-то вещи нужно посмотреть со здравым смыслом и сделать определенные выводы», — высказал Самсонов мнение о «Бостоне».
В следующий раз трансферный рынок в НХЛ откроется 1 июля.