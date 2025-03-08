Овечкин не сумел отличиться в матче НХЛ с «Детройтом»

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 90 очков в 63 матчах, «Детройт» с 63 очками после 66 встреч идет шестым в таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Вашингтон» 9 марта по московскому времени примет «Сиэтл», «Детройт» 11 марта на выезде встретится с «Оттавой».