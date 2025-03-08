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Овечкин не сумел отличиться в матче НХЛ с «Детройтом»

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».

Источник: Reuters

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Овечкин провел на льду 16 минут 59 секунд, нанес один бросок в створ ворот и сделал один силовой прием.

Овечкин забросил 885 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 19 матчей.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 90 очков в 63 матчах, «Детройт» с 63 очками после 66 встреч идет шестым в таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Вашингтон» 9 марта по московскому времени примет «Сиэтл», «Детройт» 11 марта на выезде встретится с «Оттавой».

Вашингтон
5:2
1:2, 0:0, 4:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот)
1-й период
00:43
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд)
06:24
Тревор ван Римсдайк
07:00
Мориц Зайдер
(Патрик Кейн, Лукас Раймонд)
09:07
Брендон Духайм
09:07
Доминик Шайн
18:39
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
39:18
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:51
Алексей Протас
(Том Уилсон)
41:57
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
45:17
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
47:53
Ларс Эллер
49:19
Том Уилсон
(Алексей Протас)
52:01
Бен Чиаро
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит