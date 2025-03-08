Овечкин не сумел отличиться в матче НХЛ с «Детройтом»

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Овечкин провел на льду 16 минут 59 секунд, нанес один бросок в створ ворот и сделал один силовой прием.
Овечкин забросил 885 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 19 матчей.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 90 очков в 63 матчах, «Детройт» с 63 очками после 66 встреч идет шестым в таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Вашингтон» 9 марта по московскому времени примет «Сиэтл», «Детройт» 11 марта на выезде встретится с «Оттавой».