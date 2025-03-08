Фетисов: в ближайшие 100 лет ни один хоккеист не сможет подобраться к цифрам Овечкина

«Я с Сашей всё время на связи, поэтому я уверен, что у него всё сложится. В ближайшие 100 лет ни один хоккеист не сможет подобраться к отметкам Александра. Но в этом мире всё может случиться. Но забивать по столько голов двадцать лет подряд — это круто», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».