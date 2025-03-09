Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Оттаве» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Оттаве, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Брэди Ткачук (25-я и 61-я минуты), Ридли Грейг (51) и Майкл Амадио (58). У гостей отличились Карсон Суси (9), Мика Зибанеджад (24) и Артемий Панарин (48), голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска.