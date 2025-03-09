Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Оттаве» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в овертайме «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Оттаве, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Брэди Ткачук (25-я и 61-я минуты), Ридли Грейг (51) и Майкл Амадио (58). У гостей отличились Карсон Суси (9), Мика Зибанеджад (24) и Артемий Панарин (48), голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска.
На счету Панарина в этом матче также голевая передача. Всего в текущем сезоне 33-летний российский нападающий набрал 66 (27 голов и 39 передач) очков в 61-й игре.
«Рейнджерс» (68 очков) идут на пятом месте в таблице Столичного дивизиона, «Оттава» (69) идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе.
В другом матче «Сиэтл» на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1. Российский нападающий хозяев Матвей Мичков отметился результативной передачей.