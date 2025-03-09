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Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Оттаве» в матче НХЛ

Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Оттавой».

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в овертайме «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Оттаве, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Брэди Ткачук (25-я и 61-я минуты), Ридли Грейг (51) и Майкл Амадио (58). У гостей отличились Карсон Суси (9), Мика Зибанеджад (24) и Артемий Панарин (48), голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска.

На счету Панарина в этом матче также голевая передача. Всего в текущем сезоне 33-летний российский нападающий набрал 66 (27 голов и 39 передач) очков в 61-й игре.

«Рейнджерс» (68 очков) идут на пятом месте в таблице Столичного дивизиона, «Оттава» (69) идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе.

В другом матче «Сиэтл» на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1. Российский нападающий хозяев Матвей Мичков отметился результативной передачей.

Оттава
4:3
0:1, 1:1, 2:1
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
8.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18224 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Питер Лавиолетт
Вратари
Линус Улльмарк
Игорь Шестеркин
1-й период
01:57
Сэм Кэррик
08:37
12377
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
15:11
Ридли Грейг
17:58
12377
2-й период
23:55
Мика Зибанежад
(Уилл Куилль, Джей Ти Миллер)
24:06
Брэди Ткачак
(Ник Дженсен)
28:47
Брэйден Шнайдер
32:19
Артем Зуб
3-й период
40:00
Командный штраф
47:08
Артемий Панарин
(К`Андре Миллер, Джонни Бродзински)
48:15
Юусо Пярссинен
50:16
Ридли Грейг
(Тома Шабо)
57:08
Майкл Амадио
(Дэвид Перрон)
Овертайм
60:33
Брэди Ткачак
(Тим Штюцле)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит