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«Вегас» в серии буллитов проиграл «Баффало». Дорофеев отметился голом, Барбашев — ассистом

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» одержали выездную победу над «Баффало Сейбрз» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: nhl.com

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе гостей голом отличился россиянин Павел Дорофеев, забросивший свою 27-ю шайбу в сезоне.

Его соотечественник и одноклубник Иван Барбашев отметился ассистом. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов не принимал участия в матче.

В серии буллитов победу одержали хоккеисты «Баффало» (2:1). Решающий буллит не реализовал Дорофеев.

«Вегас» с 86 очками в 66 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Баффало» с 58 баллами после 65 игр находится на последней 16-й строчке Востока.

Баффало
4:3
0:1, 1:1, 2:1, 0:0
Б
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
15.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center
Главные тренеры
Линди Рафф
Брюс Кэссиди
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Адин Хилл
1-й период
12:07
Бретт Хауден
(Тэннер Пирсон, Иван Барбашев)
2-й период
25:46
Адин Хилл
29:25
Пэйтон Кребс
29:25
Пэйтон Кребс
29:25
Пэйтон Кребс
29:25
Бретт Хауден
31:47
Джордан Гринуэй
31:47
Киган Колесар
32:06
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл)
32:13
Райан Маклеод
(Джейкоб Брайсон, Боуэн Байрам)
3-й период
49:36
Павел Дорофеев
49:53
Джейсон Зукер
57:27
Джек Айкел
(Марк Стоун, Алекс Пьетранджело)
59:46
Расмус Далин
(Боуэн Байрам, Тэйдж Томпсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алекс Так
(Баффало)
Статистика
22
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит