«Вегас» в серии буллитов проиграл «Баффало». Дорофеев отметился голом, Барбашев — ассистом

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе гостей голом отличился россиянин Павел Дорофеев, забросивший свою 27-ю шайбу в сезоне.
Его соотечественник и одноклубник Иван Барбашев отметился ассистом. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов не принимал участия в матче.
В серии буллитов победу одержали хоккеисты «Баффало» (2:1). Решающий буллит не реализовал Дорофеев.
«Вегас» с 86 очками в 66 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Баффало» с 58 баллами после 65 игр находится на последней 16-й строчке Востока.