Восемь голов до великого рекорда! Овечкин пробил молодого российского вратаря, а «Вашингтон» вынес аутсайдера за период

На долю вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона пришлось не так много бросков, но чуть ли не каждый второй из них был опасным. Пробить его в третьем периоде сумел только юный Маклин Селебрини после того, как Овечкин совершил потерю в собственной зоне. На этом достижения «Акул» завершились. Романов не ушел с площадки сухим, дав забить впервые за два года защитнику Тревору ван Римсдайку.