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Восемь голов до великого рекорда! Овечкин пробил молодого российского вратаря, а «Вашингтон» вынес аутсайдера за период

887-я шайба Александра Великого.

Источник: AP 2024

«Вашингтон» после сухого поражения от «Лос-Анджелеса» отыгрался на несчастном «Сан-Хосе» уже в первом периоде, без проблем трижды отправив шайбу в ворота бедолаги Александра Георгиева. Российскому вратарю с такой дырявой обороной ничего хорошего не светило. Оставалось только удивляться, как в начале декабря «Акулы» сумели увезти победу из столицы США, пропустив лишь однажды. Тогда состав «Сан-Хосе» был немного другим, но до дедлайна команда прилично изменилась, расставшись с несколькими опытными игроками.

Сейчас большой кредит доверия получил молодой защитник Шакир Мухамадуллин, который последние матчи выходил в первой паре с Марио Ферраро, проводя на льду по 20−22 минуты. Первый период с «Вашингтоном» ему категорически не удался: пара ошибок при голах и показатель полезности «-3». Гости открыли счет после того, как россиянин не сумел прервать пас в средней зоне. Комбинация с участием Александра Овечкина получилась и быстрой, и красивой.

Капитан «Кэпиталз» прошлый матч с «Сан-Хосе» пропустил, восстанавливаясь после перелома малой берцовой кости, и по всем прогнозам должен был приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. Он регулярно забивает Георгиеву (10 голов в 11 играх), специализируясь на бросках по верхним углам. Но основной вратарь хозяев после перерыва занял место на скамейке запасных — ему на замену вышел соотечественник Георгий Романов.

«Сан-Хосе» запомнился лишь несколькими опасными контратаками и самоотверженностью Клима Костина. Российского нападающего подстрелил в ногу мощным щелчком защитник «Кэпиталз» Мэтт Рой, заставив того уйти на время в раздевалку. Во втором периоде «Акулы» попытались взбодриться, устроив несколько драк. Толк от этого проявления агрессии оказался ничтожным, поскольку Зак Остапчук и Ноа Грегор свои бои проиграли.

На долю вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона пришлось не так много бросков, но чуть ли не каждый второй из них был опасным. Пробить его в третьем периоде сумел только юный Маклин Селебрини после того, как Овечкин совершил потерю в собственной зоне. На этом достижения «Акул» завершились. Романов не ушел с площадки сухим, дав забить впервые за два года защитнику Тревору ван Римсдайку.

Овечкин тоже дождался своего шанса и забил гол под номером 887 и стал еще ближе к окончанию своей погони. Российской легенде осталось забросить всего восемь шайб, чтобы превзойти достижение великого канадца. Романов уже вошел в историю, став 182-м вратарем, которому Овечкин забил за свою карьеру в НХЛ.

Сан-Хосе
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
16.03.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Спенсер Карбери
Вратари
Георгий Романов
(Александр Георгиев)
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
1-й период
07:33
Дилан Строум
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
15:01
Тимоти Лильегрен
17:26
Алексей Протас
(Том Уилсон, Ларс Эллер)
18:55
Тэйлор Рэддиш
(Джон Карлсон, Пьер-Люк Дюбуа)
2-й период
27:08
Расмус Сандин
31:03
Марио Ферраро
34:56
Зак Остапчук
34:56
Том Уилсон
35:37
Ноа Грегор
35:37
Брендон Духайм
36:41
Марио Ферраро
37:36
Джейкоб Чикран
37:36
Джейкоб Чикран
3-й период
46:19
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
46:59
Тревор ван Римсдайк
(Эндрю Манджапане, Ларс Эллер)
50:54
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Пьер-Люк Дюбуа)
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит