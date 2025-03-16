Восемь голов до великого рекорда! Овечкин пробил молодого российского вратаря, а «Вашингтон» вынес аутсайдера за период

«Вашингтон» после сухого поражения от «Лос-Анджелеса» отыгрался на несчастном «Сан-Хосе» уже в первом периоде, без проблем трижды отправив шайбу в ворота бедолаги Александра Георгиева. Российскому вратарю с такой дырявой обороной ничего хорошего не светило. Оставалось только удивляться, как в начале декабря «Акулы» сумели увезти победу из столицы США, пропустив лишь однажды. Тогда состав «Сан-Хосе» был немного другим, но до дедлайна команда прилично изменилась, расставшись с несколькими опытными игроками.
Сейчас большой кредит доверия получил молодой защитник Шакир Мухамадуллин, который последние матчи выходил в первой паре с Марио Ферраро, проводя на льду по 20−22 минуты. Первый период с «Вашингтоном» ему категорически не удался: пара ошибок при голах и показатель полезности «-3». Гости открыли счет после того, как россиянин не сумел прервать пас в средней зоне. Комбинация с участием Александра Овечкина получилась и быстрой, и красивой.
Капитан «Кэпиталз» прошлый матч с «Сан-Хосе» пропустил, восстанавливаясь после перелома малой берцовой кости, и по всем прогнозам должен был приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. Он регулярно забивает Георгиеву (10 голов в 11 играх), специализируясь на бросках по верхним углам. Но основной вратарь хозяев после перерыва занял место на скамейке запасных — ему на замену вышел соотечественник Георгий Романов.
«Сан-Хосе» запомнился лишь несколькими опасными контратаками и самоотверженностью Клима Костина. Российского нападающего подстрелил в ногу мощным щелчком защитник «Кэпиталз» Мэтт Рой, заставив того уйти на время в раздевалку. Во втором периоде «Акулы» попытались взбодриться, устроив несколько драк. Толк от этого проявления агрессии оказался ничтожным, поскольку Зак Остапчук и Ноа Грегор свои бои проиграли.
На долю вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона пришлось не так много бросков, но чуть ли не каждый второй из них был опасным. Пробить его в третьем периоде сумел только юный Маклин Селебрини после того, как Овечкин совершил потерю в собственной зоне. На этом достижения «Акул» завершились. Романов не ушел с площадки сухим, дав забить впервые за два года защитнику Тревору ван Римсдайку.
Овечкин тоже дождался своего шанса и забил гол под номером 887 и стал еще ближе к окончанию своей погони. Российской легенде осталось забросить всего восемь шайб, чтобы превзойти достижение великого канадца. Романов уже вошел в историю, став 182-м вратарем, которому Овечкин забил за свою карьеру в НХЛ.