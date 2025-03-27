Эффект Овечкина. В Вашингтоне играло много звезд НХЛ — но только при Ови хоккей перестал быть «пустышкой» для региона

«СЭ» продолжает цикл материалов о том, как Александр Овечкин изменил НХЛ. В третьей серии — о невероятном влиянии российского форварда на развитии хоккея в Вашингтоне и окружающем столицу США регионе.
Нехоккейный штат
В России существует распространенное заблуждение, что клубы НХЛ не несут социальную нагрузку от государственных и муниципальных структур. На бумаге члены лучшей лиги мира действительно руководствуются исключительно своими сугубо коммерческими интересами. Однако де-факто они должны не только выкачивать деньги из собственных болельщиков, но и отдавать своему местному сообществу что-то помимо банальных эмоций.
Примерно в половине городов, представленных на карте НХЛ, до появления профессиональной франшизы в хоккей играли единицы. Если в канадских провинциях и расположенных близ канадо-американской границы традиционных холодных Миннесоте, Мичигане и Бостоне уже в начале XX века дети вовсю гоняли шайбу или льдины по прудам кондовыми деревянными палками, то в субтропической Флориде до основания «Лайтнинг» и «Пантерз» банально не было катков и население разве что просто слышало про странную беготню за резиновым диском. Подобное положение дел существовало и в других южных штатах вроде Техаса, Калифорнии и Невады, где попытки залить лед под палящим почти круглый год солнцем и при отсутствии снега было чем-то из области алхимии.
Сейчас подавляющее большинство североамериканских хоккеистов в НХЛ по-прежнему составляют канадцы и выходцы из традиционно хоккейных штатов. Но в последние годы ситуация начинает меняться. Теперь состав юниорских сборных США наполняют не только парни, выросшие в Иллинойсе, Массачусетсе, Миннесоте, Мичигане и Нью-Йорке, но и уроженцы Калифорнии, Техаса, Каролины и других теплых мест.
Более того, первый номер драфта-2024 и в недавнем прошлом лидер молодежной сборной Канады Маклин Селебрини получил немалую часть спортивного образования в Сан-Хосе, куда его отец Рик перевез всю семью после того, как получил должность в баскетбольных «Голден Стэйт». Да и нужно ли далеко ходить за примером, когда одно из главных лиц современной НХЛ Остон Мэттьюс вырос в засушливой и пустынной Аризоне?
Начали выползать наружу классные юниоры в некогда нехоккейных штатах не сами собой. Появление клубов НХЛ почти неизбежно провоцировало резкий рост количества детей, которые теперь хотели не просто смотреть хоккей, но играть в него. Обеспечить это желание можно было только открытием профильных школ, приглашением в них тренеров из других регионов и строительством крытых катков. Последние нередко вырастали на деньги профессиональных франшиз.
Именно открытие и поддержка местных детских программ под собственным брендом стало своеобразной соцнагрузкой для организаций и их владельцев. В большинстве случаев для их запуска новые клубы специально нанимали известных методистов из топовых хоккейных регионов, которые практически с нуля поднимали хоккей на новом месте.
Например, бывший помощник Брюса Кэссиди в чемпионском «Вегасе» и тренер сборной Канады Миша Донсков долгое время считался одним из сильнейших авторов подобных проектов. В начале нулевых канадец с русскими корнями фактически открывал детский хоккей в Огайо, где появились «Блю Джекетс», а чуть позже — приехал с аналогичной миссией в Атланту и знакомил со льдом детей из солнечной Джорджии.
Амбассадор хоккея
Однако заразить детей игрой невозможно без яркого посла — игрока, который бы стал ролевой моделью для маленьких хоккеистов. Для DMV — географической области, которая объединяет в себе город Вашингтон и округ Колумбия, а также штаты Вирджиния и Мэриленд, — таким амбассадором в 2005 году стал Александр Овечкин.
Пару лет назад авторы блога Russian Machine Never Breaks посчитали: за более чем столетнюю историю НХЛ только 13 хоккеистов, сыгравших в лиге хотя бы один матч, были уроженцами DMV. Семеро представляли Вирджинию, по трое родились в Мэриленде и в округе Колумбия. Четырех хоккеистов вы точно должны знать. Это вратарь и обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» Скотт Дарлинг, чье детство прошло в Чикаго. Отыгравший больше 1000 матчей в НХЛ защитник Эрик Уайнрич. Хорошо знакомый болельщикам «Айлендерс» домосед Скотт Лашанс. А также бывший капитан «Вашингтона» Джефф Хэлперн, ставший незаменимым ассистентом Джона Купера в «Тампе».
За 50 лет существования через «Кэпиталз» прошло немало звезд: Майк Гартнер, Фил Хаусли, Дэйл Хантер, Петер Бондра, Олаф Колциг, Яромир Ягр, Сергей Федоров, Сергей Гончар. Но никто из них не сделал для хоккея в столице США столько, сколько Великая Восьмерка. Не так давно USA Hockey выкатила статистику, которая это наглядно подтверждает. С момента прибытия Овечкина в 2005 году количество зарегистрированных игроков в регионе увеличилось на 71 процент. Если двадцать лет назад хоккеем в Вирджинии, Колумбии и Мэриленде занималось чуть больше 6 тысяч человек, то сейчас этот показатель вырос почти до 22 тысяч спортсменов. Что до игроков в категории U-18, то их число увеличилось на невероятные 161 процент за тот же период.
«До прихода Овечкина в “Кэпиталз” в 2004 году хоккей был пустышкой в DMV. Плохие результаты, которые расстраивали болельщиков, постоянно пустые трибуны и одна профессиональная команда, которая просто пустила корни в городе, в котором и так было так много всего, чтобы обращать внимание на эту посредственность — вот, что представляла игра в столице.
С тех пор многое изменилось. Сейчас Ови радует фанатов автографами, помогает местному сообществу, исполняет желания нашей молодежи, поставляет хоккейную форму в детские дома. Именно это делает Овечкина такой яркой и обаятельной личностью, которая изменила хоккей в округе», — писал автор портала Stars and Sticks Зак Уильямс.
За эти двадцать лет Александр стал идолом для всех детей, хоть раз попадавших на домашнюю арену «Кэпиталз». Ови не только поражал их своими голами, но и нередко снисходил до них. Он посещал кучу благотворительных мероприятий, приходил на тренировки к детям и лично открывал тренировочные комплексы в округе. Для того чтобы вдохновлять детей на занятия хоккеем, ему даже не нужно было говорить на английском.
Хоккейный бум в DMV никогда не связывали только с появлением в округе «Столичных» — его всегда объясняли эффектом Овечкина. Правда, сам снайпер это понятие тактично избегает: «Я не думаю, что это эффект Овечкина. Но приятно быть частью этого. Приятно быть вовлеченным. И приятно видеть, как быстро все растет. Это просто невероятное чувство, когда видишь, как место становится сумасшедшим. Это потрясающе», — говорил он в интервью NBC Sports.
Появление топ-таланта из региона близко
Пока свой Мэттьюс в американской столице не вырос. Только это не мешает «Вашингтону» ежегодно прокручивать через тренировочные лагеря хоккеистов из DMV, которые выступают в АХЛ, Ист-Косте и студенческих лигах. Так, в 2023-м в кэмпе «Кэпс» неожиданно нарисовалось сразу четверо «местных» игроков — мало кому известные Гарретт Ро, Алекс Лимож, Райан Лайболд, а также сыгравший за «Столичных» два десятка матчей форвард Джо Снайвли. Все они как один убеждены: интерес к хоккею начал стремительно расти после появления Неломающейся Русской Машины.
«Когда я был маленьким, то из одной возрастной группы во всем округе попасть в первый дивизион NCAA могла от силы пара человек. Сейчас я вижу, что играть в юниорский или студенческий хоккей идут по пять-шесть детей с одного года рождения. Успех “Кэпиталз” и примеры Бэкстрема с Ови — этих двух лидеров, которые играют здесь уже почти 20 лет, — привносят азарт в хоккей. Теперь дети реально хотят играть в хоккей.
Мы увидели, что в регионе постоянно строятся новые катки. Сейчас есть несколько действительно хороших игроков из DMV, которые могут выйти на хороший уровень в NCAA", — вспоминал Снайвли.
С ним согласился и Лайболд, сумевший прикоснуться к легенде той осенью: «Куда ни посмотришь, везде видишь майку Овечкина. Поскольку он играл здесь все свои годы, думаю, что хоккей в регионе только рос, рос и рос. Я много тренируюсь дома в последнее время, и сейчас здесь так много любительских команд. Довольно круто видеть, насколько выросла игра, особенно с тех пор, как я был маленьким ребенком».
Кажется, появление настоящего таланта для НХЛ из Вашингтона, Мэриленда или Вирджинии уже где-то близко. Осталось только перевести количество в качество.
Иван Богун