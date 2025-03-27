Эффект Овечкина. В Вашингтоне играло много звезд НХЛ — но только при Ови хоккей перестал быть «пустышкой» для региона

За 50 лет существования через «Кэпиталз» прошло немало звезд: Майк Гартнер, Фил Хаусли, Дэйл Хантер, Петер Бондра, Олаф Колциг, Яромир Ягр, Сергей Федоров, Сергей Гончар. Но никто из них не сделал для хоккея в столице США столько, сколько Великая Восьмерка. Не так давно USA Hockey выкатила статистику, которая это наглядно подтверждает. С момента прибытия Овечкина в 2005 году количество зарегистрированных игроков в регионе увеличилось на 71 процент. Если двадцать лет назад хоккеем в Вирджинии, Колумбии и Мэриленде занималось чуть больше 6 тысяч человек, то сейчас этот показатель вырос почти до 22 тысяч спортсменов. Что до игроков в категории U-18, то их число увеличилось на невероятные 161 процент за тот же период.