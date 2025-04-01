Форвард СКА Кузнецов прокомментировал уникальное свойство Овечкина

31 марта Овечкин забросил шайбу в ворота «Баффало Сейбрз» и еще приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Чтобы превзойти достижение канадца, россиянину осталось забить пять раз. У Овечкина на данный момент 890 голов, у Гретцки — 894.