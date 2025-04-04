Овечкин рассказал, что фокусируется на победе, а не на рекорде в матче НХЛ с «Чикаго»

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин фокусируется на своей игре и командном успехе в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго», а не на рекорде по голам в регулярных чемпионатах. Об этом Овечкин рассказал журналистам.
В ночь на субботу «Вашингтон» проведет домашний матч против «Чикаго», начало встречи — 02:00 мск. Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести семь матчей.
«Все так же, игра за игрой, — сказал Овечкин. — То, что сейчас происходит, хорошо для хоккея, хорошо для “Вашингтона”. Я думаю, что сейчас всем весело, потому что много внимания к этой погоне. Надеюсь, вам нравится. Я всегда в хорошем настроении».
Также Овечкин рассказал, что будет рад присутствию Гретцки на матче против «Чикаго». «Это круто, он всегда меня поддерживал. Это веселое время, посмотрим, что будет в матче. Сейчас все внимание на следующую игру. Я просто фокусируюсь на своей игре и на нашей победе», — отметил он.