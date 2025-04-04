Овечкин рассказал, что фокусируется на победе, а не на рекорде в матче НХЛ с «Чикаго»

«Все так же, игра за игрой, — сказал Овечкин. — То, что сейчас происходит, хорошо для хоккея, хорошо для “Вашингтона”. Я думаю, что сейчас всем весело, потому что много внимания к этой погоне. Надеюсь, вам нравится. Я всегда в хорошем настроении».