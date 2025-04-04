Юные русские американцы гордятся, что Овечкин их соотечественник

На данный момент 39-летний Овечкин забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 892 шайбы. До рекорда канадца Уэйна Гретцки, забившего в 894 гола, ему осталось две шайбы.
«Я русский американец, который родился в Вашингтоне и играет здесь в хоккей. Думаю, все это по определению делает меня большим поклонником Ови. Он творит историю, и я горжусь тем, что являюсь свидетелем этой истории», — рассказал в интервью РИА Новости 15-летний вратарь Григорий Скурихин, который до перехода в Cyclones Academy в штате Нью-Гемпшир в прошлом году выступал в Capitals Hockey Academy и до сих пор несколько раз в неделю занимается на тренировочном катке «Кэпиталз» под руководством их бывшего голкипера Брента Джонсона, сыгравшего несколько сезонов с Овечкиным.
Как признался 12-летний правый край нападения Capitals Hockey Academy Мартин Игнатьев, он гордится тем, что Овечкин побьет рекорд. «Россия славится хоккеем, и когда Овечкин станет лучшим игроком НХЛ — это будет еще одно подтверждение того, что Россия одна из лучших хоккейных стран мира», — сказал он.
Даже несмотря на то, что регулярный сезон в НХЛ вышел на финишную прямую, оба юных хоккеиста надеются, что рекорд покорится Овечкину уже сейчас. Например, Мартин сказал, что «это на самом деле возможно, если он постарается». Григорий признал, что «хоккей всегда непредсказуем, и матчи порой напоминают американские горки». Но и он тоже считает, что Овечкину по силам побить рекорд уже сейчас.
«В нынешнем сезоне Овечкин в прекрасной форме, как и вся команда. Так что это абсолютно реально. У Ови есть талант, сила и поддержка команды для того, чтобы побить рекорд», — сказал юный голкипер.
Занимаясь на тренировочном катке «Кэпиталз», Григорий и Мартин не раз видели Овечкина, но возможности пообщаться с ним у ребят пока не было.
«Конечно, я видел Овечкина, но возможности поговорить с ним у меня не было», — сказал Мартин. А Григорий сказал, что Ови показался абсолютно доступным человеком.
«Я тренируюсь на том же льду, что и “Кэпиталз”, и мой тренер Брент Джонсон тоже играл в НХЛ. Конечно, они звезды, но самое важное — они хорошие люди. Они много работают, чтобы достичь высот в своем любимом деле, но при этом остаются обычными людьми», — сказал он.
«Вашингтон Кэпиталз» завершат регулярный сезон 17 апреля домашним матчем с «Питтсбург Пингвинз». До этого команда Овечкина проведет еще шесть встреч. Таким образом, у российского капитана команды остается еще семь игр для того, чтобы пополнить свой голевой счет.