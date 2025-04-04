Юные русские американцы гордятся, что Овечкин их соотечественник

«Я русский американец, который родился в Вашингтоне и играет здесь в хоккей. Думаю, все это по определению делает меня большим поклонником Ови. Он творит историю, и я горжусь тем, что являюсь свидетелем этой истории», — рассказал в интервью РИА Новости 15-летний вратарь Григорий Скурихин, который до перехода в Cyclones Academy в штате Нью-Гемпшир в прошлом году выступал в Capitals Hockey Academy и до сих пор несколько раз в неделю занимается на тренировочном катке «Кэпиталз» под руководством их бывшего голкипера Брента Джонсона, сыгравшего несколько сезонов с Овечкиным.