Мать Овечкина рассказала о погоне сына за рекордом НХЛ

Прилетевшая на матчи Овечкина заявила, что если хоккеист будет играть и не думать о рекордах, то все будет нормально. «Он и не думает о них, они сами приходят. Это вы все [журналисты] напоминаете об этом рекорде! Рекорд, рекорд! Хватит уже! Пускай парень играет», — поделилась она. Двукратная олимпийская чемпионка добавила, что в США обязательно приготовит сыну голубцы.