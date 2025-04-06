Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин забил 895-й гол в НХЛ и побил рекорд Гретцки — в большинстве в ворота «Айлендерс»

Капитан Вашингтона отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с Айлендерс . Он реализовал большинство во втором периоде.
Источник: Спортс"

39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярках и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги, обогнав Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и проводит 20-й сезон в лиге. Канадец отыграл в ней 20 сезонов (1979/80 — 1998/99).

Распределение голов Овечкина по игровым ситуациям: 565 — в равных составах, 325 — в большинстве (рекорд лиги), 5 — в меньшинстве.

Распределение голов Гретцки по игровым ситуациям: 617 — в равных составах (рекорд лиги), 204 — в большинстве, 73 — в меньшинстве (рекорд лиги).

В текущем сезоне на счету Александра 42 шайбы и 69 очков в 61 игре. Его подробная статистика — здесь.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Бонусы букмекеров на сегодня: фрибеты, акции, эксклюзивы от Спортса«».

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.