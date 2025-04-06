Овечкин забил 895-й гол в НХЛ и побил рекорд Гретцки — в большинстве в ворота «Айлендерс»

39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярках и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги, обогнав Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и проводит 20-й сезон в лиге. Канадец отыграл в ней 20 сезонов (1979/80 — 1998/99).
Распределение голов Овечкина по игровым ситуациям: 565 — в равных составах, 325 — в большинстве (рекорд лиги), 5 — в меньшинстве.
Распределение голов Гретцки по игровым ситуациям: 617 — в равных составах (рекорд лиги), 204 — в большинстве, 73 — в меньшинстве (рекорд лиги).
В текущем сезоне на счету Александра 42 шайбы и 69 очков в 61 игре. Его подробная статистика — здесь.
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