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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, сыграв столько же матчей — 1487

Капитан Вашингтона отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с Айлендерс (1:2, 2-й период). Он реализовал большинство во втором периоде.
Источник: Спортс"

39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах — 895 шайб против 894.

Овечкин установил новый рекорд в своем 1487-м матче за карьеру (средняя результативность — 0,602 гола за игру). Гретцки провел в лиге такое же число игр — 1487 (0,601 гола за игру).

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.