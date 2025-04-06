Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, сыграв столько же матчей — 1487

39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах — 895 шайб против 894.
Овечкин установил новый рекорд в своем 1487-м матче за карьеру (средняя результативность — 0,602 гола за игру). Гретцки провел в лиге такое же число игр — 1487 (0,601 гола за игру).
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.