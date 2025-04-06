Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Гретцки был рекордсменом 31 год и 14 дней

Он стал им 10 ноября 1963 года, когда забил за «Детройт» в матче с «Монреалем» (3:0). Эта шайба стала для него 545-й в рамках регулярок, что позволило обойти Мориса Ришара (544), пробывшего рекордсменом 11 лет и 2 дня.