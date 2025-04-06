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Овечкин забил рекордный 895-й гол в НХЛ, поразив ворота Сорокина. Илья — 183-й вратарь, пропустивший от Александра в матчах лиги

Капитан Вашингтона отличился в матче с Айлендерс и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах НХЛ 895 против 894.
Источник: Спортс"

Рекордный гол стал первым для Александра в ворота Сорокина. Ранее 39-летний форвард провел 3 матча против «Айлендерс» с Ильей в воротах, но ни разу не отметился заброшенной шайбой.

Сорокин стал 183-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ. Россиянин продолжил улучшать рекорд лиги, на втором месте идет Яромир Ягр, забивавший 178 голкиперам.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

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Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

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