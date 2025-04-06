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Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина — это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»

Сегодня нападающий Вашингтона стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах.
Источник: Sports

"Конечно, Овечкин сохранит мотивацию играть дальше, он же не только из-за рекордов играет. Он просто жить без этого не умеет. Это его профессия и жизнь — забивать голы.

Он выдающийся игрок. У него по-другому и быть не может, он так живет. Рекорд для него — это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены.

Сможет ли кто-то побить рекорд? Будет какой-нибудь другой Овечкин. После него кто-то еще будет выдающийся", — сказала Татьяна Тарасова.

Овечкин сыграл 1487 матчей в НХЛ — столько же, сколько предыдущий рекордсмен, Уэйн Гретцки.

В этом сезоне НХЛ Овечкин набрал 69 очков в 61 матче, забросив 42 шайбы и отдав 27 результативных передач. Статистику 39-летнего хоккеиста можно изучить здесь.

На данный момент «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе НХЛ, набрав 107 очков в 76 играх. 11 апреля «Кэпиталс» сыграют с «Каролиной».