Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина — это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»

"Конечно, Овечкин сохранит мотивацию играть дальше, он же не только из-за рекордов играет. Он просто жить без этого не умеет. Это его профессия и жизнь — забивать голы.
Он выдающийся игрок. У него по-другому и быть не может, он так живет. Рекорд для него — это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены.
Сможет ли кто-то побить рекорд? Будет какой-нибудь другой Овечкин. После него кто-то еще будет выдающийся", — сказала Татьяна Тарасова.
Овечкин сыграл 1487 матчей в НХЛ — столько же, сколько предыдущий рекордсмен, Уэйн Гретцки.
В этом сезоне НХЛ Овечкин набрал 69 очков в 61 матче, забросив 42 шайбы и отдав 27 результативных передач. Статистику 39-летнего хоккеиста можно изучить здесь.
На данный момент «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе НХЛ, набрав 107 очков в 76 играх. 11 апреля «Кэпиталс» сыграют с «Каролиной».