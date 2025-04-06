— Вы это говорите с иронией.
— Овечкин считается российским спортсменом, но играет не за российскую команду, а за «Вашингтон». Это круто, Овечкин покорил мировой хоккей. Весь мир знает, что он из России и всегда топил за Россию. Но было бы куда приятнее, если бы челябинский «Трактор» выиграл Кубок Стэнли и у Овечкина был бы рекорд. Согласитесь, классно же?
— Овечкин заявлял, что собирается вернуться в «Динамо» на последний сезон.
— Видел его слова, круто же. Это хорошей рекламой будет. Я за всех других атлетов, котррые выступают в других странах, но все знают, что они из России, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.