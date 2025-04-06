Устюгов о рекорде Овечкина: «Главное событие российского спорта в XXI веке. Он покорил США и весь мир. Но было бы приятнее, если бы “Трактор” выиграл Кубок Стэнли и у Овечкина был бы реко

— Овечкин считается российским спортсменом, но играет не за российскую команду, а за «Вашингтон». Это круто, Овечкин покорил мировой хоккей. Весь мир знает, что он из России и всегда топил за Россию. Но было бы куда приятнее, если бы челябинский «Трактор» выиграл Кубок Стэнли и у Овечкина был бы рекорд. Согласитесь, классно же?