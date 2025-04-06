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Устюгов о рекорде Овечкина: «Главное событие российского спорта в XXI веке. Он покорил США и весь мир. Но было бы приятнее, если бы “Трактор” выиграл Кубок Стэнли и у Овечкина был бы реко

Рекорд Овечкина стал главным событием российского спорта в XXI веке. Но он играет за Вашингтон , хотя спортсмен российский. Овечкин тот человек, который покорил США и весь мир. Самое главное, что он за Россию, и весь мир знает знает, что он топит за Россию.
Источник: Reuters

— Вы это говорите с иронией.

— Овечкин считается российским спортсменом, но играет не за российскую команду, а за «Вашингтон». Это круто, Овечкин покорил мировой хоккей. Весь мир знает, что он из России и всегда топил за Россию. Но было бы куда приятнее, если бы челябинский «Трактор» выиграл Кубок Стэнли и у Овечкина был бы рекорд. Согласитесь, классно же?

— Овечкин заявлял, что собирается вернуться в «Динамо» на последний сезон.

— Видел его слова, круто же. Это хорошей рекламой будет. Я за всех других атлетов, котррые выступают в других странах, но все знают, что они из России, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.