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Андрей Кириленко: «Александр Овечкин заслужил быть лучшим в мире снайпером в хоккее»

Очень рад за Сашу Овечкина, знаю его с самого маленького возраста, его маму, которая легенда нашего вида спорта. Мы с ним знакомы практически 20 лет, классно, что он все свои таланты пронес в течение такого долгого времени.
Источник: Спортс"

Он заслужил быть лучшим в мире снайпером в хоккее. Постоянно на связи, следим, болеем и переживаем за него", — сказал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ.

В воскресенье в гостевом матче против «Айлендерс» российский форвард «Вашигтона» забросил 895‑ю шайбу в регулярках НХЛ. Овечкин вышел на чистое первое место в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

После рекордного гола НХЛ прервала матч для праздничной церемонии. На игре присутствуют жена и мать хоккеиста.

До конца регулярного чемпионата «Кэпиталс» сыграют еще пять матчей. Ближайший из них состоится 11 апреля — домашняя игра против «Каролины».

Статистику Овечкина можно изучить по этой ссылке.