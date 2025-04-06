Андрей Кириленко: «Александр Овечкин заслужил быть лучшим в мире снайпером в хоккее»

Очень рад за Сашу Овечкина, знаю его с самого маленького возраста, его маму, которая легенда нашего вида спорта. Мы с ним знакомы практически 20 лет, классно, что он все свои таланты пронес в течение такого долгого времени.