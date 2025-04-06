Андрей Кириленко: «Александр Овечкин заслужил быть лучшим в мире снайпером в хоккее»

Он заслужил быть лучшим в мире снайпером в хоккее. Постоянно на связи, следим, болеем и переживаем за него", — сказал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ.
В воскресенье в гостевом матче против «Айлендерс» российский форвард «Вашигтона» забросил 895‑ю шайбу в регулярках НХЛ. Овечкин вышел на чистое первое место в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
После рекордного гола НХЛ прервала матч для праздничной церемонии. На игре присутствуют жена и мать хоккеиста.
До конца регулярного чемпионата «Кэпиталс» сыграют еще пять матчей. Ближайший из них состоится 11 апреля — домашняя игра против «Каролины».
Статистику Овечкина можно изучить по этой ссылке.