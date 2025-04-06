Лучший снайпер в истории НХЛ и красавица жена: история любви Овечкина и Шубской

И вот осенью 2014 года Александр случайно увидел профиль Анастасии Шубской в социальных сетях. Внешность девушки покорила хоккеиста. Но продолжив листать ее фото, он понял, что они уже встречались с ней лично. Тогда он решился и написал ей сообщение. Настя очень быстро ответила, несмотря на то что сообщение пришло в первую минуту ее дня рождения (16 ноября, в 00:01). Как потом призналась девушка, она увидела в этом «некий знак». С того момента их онлайн-общение было регулярным. Однако встретиться никак не удавалось из-за того, что они жили в разных странах. Но потом все изменилось.