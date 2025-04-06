Лучший снайпер в истории НХЛ и красавица жена: история любви Овечкина и Шубской

Его поддержка и «надежный тыл» за пределами ледовой арены — супруга Анастасия (Настасия) Шубская, с которой Овечкин состоит в браке с 2016 года. История их любви — в материале «Вечерней Москвы».
Встретились, когда ей было всего 15 лет
Впервые Анастасия увидела Александра вживую в 2008 году. Тогда ее отец — бизнесмен Кирилл Шубский — входил в олимпийский комитет и взял дочь с собой на Олимпийские игры в Пекине. На одной из вечеринок девочка и познакомилась с Овечкиным. Тогда же в Пекине случился их первый медленный танец.
И, несмотря на то что никаких чувств между ними тогда не зародилось (Насте было всего 15 лет), у девочки осталось хорошее впечатление о спортсмене: на льду она видела его экспрессивным и даже агрессивным, а в жизни он вел себя непринужденно, дружелюбно и спокойно.
— Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись, — делилась Анастасия.
Сердцеед и обольститель
Конечно, в Сети тогда немало обсуждали разгульную жизнь Овечкина, которую он вел за границей. Хоккеист ничего не отрицал, но заявлял, что свяжет себя узами брака только с русской девушкой.
Впервые Овечкин объявил о своей помолвке в 2012 году. Тогда его избранницей стала теннисистка Мария Кириленко. Однако спустя два года по инициативе девушки они разошлись.
— Мною принято решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена и искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов, — рассказала Мария в одном из интервью.
После у Овечкина завязались отношения с 19-летней олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Каролиной Севастьяновой. Но и тут пара не дошла до ЗАГСа.
Приписывали Овечкину немало романов и со звездами шоу-бизнеса: певицей Жанной Фриске, телеведущей Викторией Лопыревой, и даже с солисткой группы Black Eyed Peas Ферги.
Судьбоносный «лайк»
И вот осенью 2014 года Александр случайно увидел профиль Анастасии Шубской в социальных сетях. Внешность девушки покорила хоккеиста. Но продолжив листать ее фото, он понял, что они уже встречались с ней лично. Тогда он решился и написал ей сообщение. Настя очень быстро ответила, несмотря на то что сообщение пришло в первую минуту ее дня рождения (16 ноября, в 00:01). Как потом призналась девушка, она увидела в этом «некий знак». С того момента их онлайн-общение было регулярным. Однако встретиться никак не удавалось из-за того, что они жили в разных странах. Но потом все изменилось.
— Мы начали общаться, когда я была в Москве, а он — в Вашингтоне. Саша случайно увидел какое-то мое видео в соцсети, что-то написал под постом, потом в директ, и стали общаться… Первые четыре месяца общались с ним по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда и почувствовала, что это мой человек, что мне с ним очень комфортно, — рассказывала девушка.
После окончания ВГИКа Настя отправилась в Лос-Анджелес на повышение квалификации. В феврале 2015 года команда Овечкина приехала туда на игру. В Лос-Анджелесе и прошло их первое свидание с хоккеистом. Несмотря на переживания девушки, встреча понравилась обоим, общение протекало легко и без стеснения. Так у них и завязались отношения.
— Оказалось, нам всегда есть о чем поговорить. Знаете, я часто замечаю, как парень с девушкой сидят в ресторане, уткнувшись в экраны своих телефонов. Это ужасно! Я Саше так и сказала: «Не дай бог, у нас с тобой тоже так будет», — призналась в одном из интервью Анастасия.
Стремительное развитие событий
Очень быстро возлюбленные познакомили друг друга с родителями. Мама Анастасии (актриса Вера Глаголева) даже летала с ней в Вашингтон на матч Овечкина. Будущие родственники быстро нашли общий язык. Девушка тоже чувствовала себя спокойно в компании родителей Александра. Неудивительно, что спустя всего полгода после начала отношений они решили пожениться.
Ради предложения руки и сердца Александр прилетел в Россию, к самому дому Насти, встал на колени и протянул заветную коробочку с кольцом. И она сказала «да». Скромная роспись случилась через год — 28 августа 2016 года. В день бракосочетания на странице хоккеиста в социальных сетях появилось фото рук с обручальными кольцами, которую он подписал: «Это счастье». А пышное торжество состоялось 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности.
— Я не думала, что выйду замуж на спортсмена. Если честно, когда я росла, то не думала, как многие девочки, которые воображают, какое у них будет свадебное платье, кем будет их муж. И тем более не представляла, какая у него будет профессия, — делилась в интервью Анастасия.
Она также призналась, что взяла фамилию мужа.
Дети
После свадьбы Анастасия переехала в США к своему мужу. 18 августа 2018 года на свет появился их первенец. Родители назвали его Сергеем, в честь погибшего старшего брата спортсмена, который и привил маленькому Овечкину интерес к хоккею.
А 27 мая 2020 года у пары родился второй сын — Илья. Спортсмен присутствовал при рождении обоих наследников.
— Да, на родах он был и очень рад этому. При рождении детей я видела у него слезы радости. Такое событие меняет всех — и, считаю, он стал более ответственным. Он понимает, что отвечает не только за нас двоих, но и за двух маленьких людей, которым хочется показать весь мир во всей его красе и сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми, — поделилась потом супруга хоккеиста.
Анастасия и Александр признаются, что обожают проводить время вместе и считают себя домашними. Супруга хоккеиста часто берет сыновей на матчи «Вашингтона» посмотреть на отца.
Долгожданный рекорд
Как-то у жены хоккеиста спросили в интервью, что для нее лично будет означать момент, когда муж обгонит по голам Уэйна Гретцки. Анастасия ответила так:
— …Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!
И вот этот день настал. Спортсмена с новым рекордом поздравил и легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Он отметил, что его слова адресованы не только самому Овечкину, но и всей его семье.
— Что за день! Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Весь мир, русские, мы сделали это! Я вас всех очень люблю, — сказал Овечкин после установления рекорда.