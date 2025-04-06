Лучше Гретцки, и не только: другие рекорды Овечкина, до которых остальным далеко

Лучший в «Вашингтон Кэпиталз»
В 2004 году Овечкин переехал из московского «Динамо» в «Вашингтон Кэпиталз». Ему было всего 18 лет, когда его выбрали на драфте, и он планирует играть за клуб из столицы США до 40 лет — до 2026 года. Александр провел с «Вашингтоном» 20 сезонов, половину из которых в качестве капитана, и является рекордсменом по количеству голов, забитых в составе одной команды. По этому показателю Овечкин уже давно опередил прежнего рекордсмена Горди Хоу, на счету которого 786 шайб в составе «Детройт Ред Уингз».. За 20 лет в «Вашингтоне» Овечкину побил практически все личные рекорды своей команды — на его счету и рекорд по числу бросков по воротам за сезон (528 в сезоне-2008/2009), и самый быстрый гол в овертайме (6 секунд), и наибольшее количество победных шайб в плей-офф (72). Список бесконечный.
9 трофеев «Морис Ришар Трофи»
Овечкин с легкостью забивал голы в НХЛ с тех пор, как приехал в США из России. Россиянин первый, кому удалось начать карьеру с 20 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. В свой первый сезон он забросил 52 шайбы, отстав на четыре от Джонатана Чичу из «Сан-Хосе Шаркс» в борьбе за «Морис Ришар Трофи» (награда, вручаемая лучшему снайперу сезона — Forbes Sport). В дебютном для себя сезоне в НХЛ россиянин получил «Колдер Трофи» как лучший новичок года.. Однако именно «Морис Ришар Трофи» стал излюбленным трофеем Овечкина: он владел им девять раз. С тех пор, как награда вручается с сезона-1998/1999, ни один другой игрок не выигрывал ее более трех раз. Овечкин девять раз за свою карьеру забил более 50 голов (наравне с Гретцки и Майком Босси) и стал самым возрастным (36 лет 215 дней), кому это удалось. Всего же на счету россиянина 18 индивидуальных наград в НХЛ — У Гретцки их 34.
Команда всех звезд НХЛ
По итогам регулярного сезона представители Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов путем голосования определяли «Сборную всех звезд НХЛ». Овечкин удостаивался этой чести восемь раз — он единственный игрок, который попадал в первую и вторую команды всех звезд НХЛ в один и тот же сезон (2012−2013) и единственный, кому удалось попасть в первую сборную в каждом из своих первых пяти сезонов.
Лучший россиянин в НХЛ
В Северной Америке играло и играет много талантливых российских хоккеистов, но Овечкин стоит особняком. На счету Александра, не говоря о количестве голов, больше всего очков за карьеру в регулярных чемпионатах среди россиян — на втором месте идет Евгений Малкин. Оба еще играют за свои команды и наверняка поправят статистику, но нападающий «Питтсбург Пингвинз» далеко позади. А еще будучи новичком Овечкин набрал 106 очков за один регулярный сезон, опередив по этому показателю Сергея Макарова (86).. Александр — первый и единственный российский хоккеист, завоевавший Кубок Стэнли в качестве капитана команды. А также один из всего трех (наравне с Малкиным и Андреем Василевским), награжденных «Конн Смайт Трофи» — приз, который вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в матчах плей-офф НХЛ.
Лучший европеец в НХЛ
Неудивительно, что Овечкин также является одним из лучших европейцев в НХЛ. Он стал первым представителем континента, которого выбрали под первым номером драфта и который выиграл Кубок Стэнли в качестве капитана. Кроме своих бомбардирских качеств, Александр также неплох в силовых приемах — их на его счету более 3700. Никакой другой европеец не делал больше хет-триков (32), не забивал голов в пустые ворота (57), победных голов (136) и не имеет большего количества игр с двумя и более голами (179).
Лучший левый нападающий
Всю свою карьеру Овечкин играет на левом фланге, где он тоже набил себе солидную статистику, до которой другим левым нападающим пока далеко. Россиянин наравне с Эсой Тикканеном забросил 72 шайбы в плей-офф. И уже в этом сезоне есть все шансы, что Александр выйдет единолично на первое место, поскольку финский хоккеист закончил карьеру в 2001 году.. А еще Овечкину принадлежит рекорд по голам среди левых форвардов за один сезон: в 2007—2008 Александр наколотил 65 шайб — на втором месте по этому показателю левый нападающий Люк Робитайл (63).