Овечкин с легкостью забивал голы в НХЛ с тех пор, как приехал в США из России. Россиянин первый, кому удалось начать карьеру с 20 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. В свой первый сезон он забросил 52 шайбы, отстав на четыре от Джонатана Чичу из «Сан-Хосе Шаркс» в борьбе за «Морис Ришар Трофи» (награда, вручаемая лучшему снайперу сезона — Forbes Sport). В дебютном для себя сезоне в НХЛ россиянин получил «Колдер Трофи» как лучший новичок года.. Однако именно «Морис Ришар Трофи» стал излюбленным трофеем Овечкина: он владел им девять раз. С тех пор, как награда вручается с сезона-1998/1999, ни один другой игрок не выигрывал ее более трех раз. Овечкин девять раз за свою карьеру забил более 50 голов (наравне с Гретцки и Майком Босси) и стал самым возрастным (36 лет 215 дней), кому это удалось. Всего же на счету россиянина 18 индивидуальных наград в НХЛ — У Гретцки их 34.