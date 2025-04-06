Фелпс, Джордан и Федерер поздравили Овечкина

В ролике, размещенном НХЛ в соцсети Х, свои поздравления Овечкину направили 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, 6-кратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, 7-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, 5-кратный победитель Мировой серии бейсболист Дерек Джитер, победитель 20 турниров Большого шлема Роджер Федерер, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан, а также другие ветераны спорта, актеры и музыканты.