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Фелпс, Джордан и Федерер поздравили Овечкина

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пловец Майкл Фелпс, баскетболист Майкл Джордан и теннисист Роджер Федерер поздравили российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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В воскресенье «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата со счетом 1:4. Овечкин отметился голом на 28-й минуте встречи, забросив 895-ю шайбу в карьере и установив новый снайперский рекорд в «регулярках» НХЛ. 39-летний россиянин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894).

В ролике, размещенном НХЛ в соцсети Х, свои поздравления Овечкину направили 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, 6-кратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье, 7-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, 5-кратный победитель Мировой серии бейсболист Дерек Джитер, победитель 20 турниров Большого шлема Роджер Федерер, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан, а также другие ветераны спорта, актеры и музыканты.