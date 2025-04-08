Трамп восхитился тем, что Овечкин побил рекорд Гретцки

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ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп восхитился тем, что российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов на регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий [хоккеист], но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд. Это было здорово!» — сказал глава государства, не назвав Овечкина по имени.
Ранее россиянин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Гретцки.