Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп восхитился тем, что Овечкин побил рекорд Гретцки

По словам президента США, это было здорово.

18

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп восхитился тем, что российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов на регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий [хоккеист], но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд. Это было здорово!» — сказал глава государства, не назвав Овечкина по имени.

Ранее россиянин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Гретцки.