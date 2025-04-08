Трамп восхитился тем, что Овечкин побил рекорд Гретцки

«Великий хоккеист, великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки — великий [хоккеист], но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд. Это было здорово!» — сказал глава государства, не назвав Овечкина по имени.