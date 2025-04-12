Малкин достиг отметки в 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В субботу «Питтсбург» со счетом 4:2 одержал победу над «Нью-Джерси» в гостевом матче. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (17-я минута), Валттери Пуустинен (22), Сидни Кросби (54) и Брайан Раст (59). У проигравших отличились Эрик Хаула (1) и Ондржей Палат (7).
Малкин также записал на свой счет результативный пас. На счету нападающего теперь 50 очков (16 голов + 34 передачи) в 66 матчах. Он стал 10-м российским игроком, который сумел достигнуть этой отметки, возглавляет этот список форвард «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 116 очков (34+82).
Кросби забросил 99-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 10-е место, обойдя канадских форвардов Бобби Халла и Ги Лафлёра. На девятой позиции располагается канадский нападающий Джером Игинла (101), рекордсменом является российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (136).
«Нью-Джерси» занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 89 очками в 79 матчах, «Питтсбург» идет на 7-й строчке, набрав 78 очков по итогам 80 игр. Следующую встречу «Нью-Джерси» проведет дома против «Нью-Йорк Айлендерс» 13 апреля. «Питтсбург» в этот же день примет «Бостон».