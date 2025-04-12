Малкин достиг отметки в 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Малкин также записал на свой счет результативный пас. На счету нападающего теперь 50 очков (16 голов + 34 передачи) в 66 матчах. Он стал 10-м российским игроком, который сумел достигнуть этой отметки, возглавляет этот список форвард «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого 116 очков (34+82).