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«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в сезоне НХЛ

Столичный клуб уступил «Коламбусу» со счетом 0:7.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» без участия российского нападающего Александра Овечкина в гостях со счетом 0:7 проиграл «Коламбусу» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это самое крупное поражение «Вашингтона» в сезоне.

Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски (2-я минута), Кент Джонсон (5), Адам Фантилли (20,23). На 25-й минуте с передачи россиянина Кирилла Марченко забил Шон Монахан. На 26-й минуте благодаря передаче российского хоккеиста Дмитрия Воронкова шайбу забросил Коул Силлинджер. На 58-й минуте отличился Джеймс ван Римсдайк.

Ранее сообщалось, что отсутствие Овечкина в составе не связано с травмой, главный тренер дал ему отдохнуть.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 109 очков в 79 матчах. «Коламбус» в этом же дивизионе идет четвертым с 83 очками в 79 матчах. В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус» 14 апреля.

Коламбус
7:0
3:0, 3:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
Х. Шепард
1-й период
01:00
Зак Веренски
(Шон Монахэн, Данте Фаббро)
04:45
Кент Джонсон
(Джеймс ван Римсдайк)
19:24
Адам Фантилли
(Кент Джонсон, Джеймс ван Римсдайк)
19:39
Том Уилсон
19:39
Том Уилсон
2-й период
22:01
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук)
24:37
Шон Монахэн
(Кирилл Марченко)
25:14
Коул Силлинджер
(Дмитрий Воронков)
31:53
Шон Керали
31:53
Шон Керали
31:53
Райан Леонард
31:53
Райан Леонард
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Расмус Сандин
33:48
Расмус Сандин
36:23
Эрик Гудбрэнсон
3-й период
50:18
Дмитрий Воронков
50:18
Пьер-Люк Дюбуа
50:18
Тревор ван Римсдайк
50:18
Тревор ван Римсдайк
52:10
Командный штраф
57:41
Джеймс ван Римсдайк
(Матье Оливье)
Лучшие игроки матча
Статистика
28
Штрафное время
48
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит