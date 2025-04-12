«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в сезоне НХЛ

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.