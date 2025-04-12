«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» без участия российского нападающего Александра Овечкина в гостях со счетом 0:7 проиграл «Коламбусу» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это самое крупное поражение «Вашингтона» в сезоне.
Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски (2-я минута), Кент Джонсон (5), Адам Фантилли (20,23). На 25-й минуте с передачи россиянина Кирилла Марченко забил Шон Монахан. На 26-й минуте благодаря передаче российского хоккеиста Дмитрия Воронкова шайбу забросил Коул Силлинджер. На 58-й минуте отличился Джеймс ван Римсдайк.
Ранее сообщалось, что отсутствие Овечкина в составе не связано с травмой, главный тренер дал ему отдохнуть.
6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 109 очков в 79 матчах. «Коламбус» в этом же дивизионе идет четвертым с 83 очками в 79 матчах. В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус» 14 апреля.