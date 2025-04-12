Мичков стал первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне НХЛ

Встреча завершилась победой «Филадельфии» в серии буллитов — 4:3. Мичков отметился голевой передачей в моменте с первым голом своей команды. Всего на счету российского нападающего 24 гола и 36 результативных пасов в 77 встречах текущего сезона. Мичков стал восьмым игроком «Филадельфии», набравшим 60 очков в свой первый сезон в НХЛ, и первым с сезона-1993/94, когда этого результата достиг Микаэль Ренберг (82 очка).