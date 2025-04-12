Мичков стал первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась победой «Филадельфии» в серии буллитов — 4:3. Мичков отметился голевой передачей в моменте с первым голом своей команды. Всего на счету российского нападающего 24 гола и 36 результативных пасов в 77 встречах текущего сезона. Мичков стал восьмым игроком «Филадельфии», набравшим 60 очков в свой первый сезон в НХЛ, и первым с сезона-1993/94, когда этого результата достиг Микаэль Ренберг (82 очка).
Двумя результативными передачами в матче отметился защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело, который в текущем сезоне провел 34 матча за петербургский СКА в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге.
«Филадельфия» располагается на последнем, восьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 75 очков после 79 игр. «Айлендерс» идут на шестом месте, 80 очков после 79 сыгранных встреч. Свой следующий матч «Филадельфия» проведет 13 апреля в гостях против «Оттавы», «Айлендерс» в тот же день на выезде встретятся с «Нью-Джерси».