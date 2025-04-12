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Мичков стал первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне НХЛ

«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась победой «Филадельфии» в серии буллитов — 4:3. Мичков отметился голевой передачей в моменте с первым голом своей команды. Всего на счету российского нападающего 24 гола и 36 результативных пасов в 77 встречах текущего сезона. Мичков стал восьмым игроком «Филадельфии», набравшим 60 очков в свой первый сезон в НХЛ, и первым с сезона-1993/94, когда этого результата достиг Микаэль Ренберг (82 очка).

Двумя результативными передачами в матче отметился защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело, который в текущем сезоне провел 34 матча за петербургский СКА в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге.

«Филадельфия» располагается на последнем, восьмом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 75 очков после 79 игр. «Айлендерс» идут на шестом месте, 80 очков после 79 сыгранных встреч. Свой следующий матч «Филадельфия» проведет 13 апреля в гостях против «Оттавы», «Айлендерс» в тот же день на выезде встретятся с «Нью-Джерси».

Филадельфия
4:3
0:0, 1:2, 2:1, 0:0
Б
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center
Главные тренеры
Патрик Руа
Вратари
Самуэль Эрссон
Маркус Хегберг
1-й период
09:06
Джейми Драйсдейл
09:09
Андерс Ли
16:32
Джейми Драйсдейл
2-й период
23:08
Ноа Добсон
23:28
Тайсон Форстер
(Матвей Мичков, Шон Кутюрье)
28:59
Кэмерон Йорк
30:54
Андерс Ли
(Ноа Добсон, Энтони Деанджело)
37:58
Ноа Добсон
(Скотт Мэйфилд, Бо Хорват)
3-й период
44:29
Джейкоб Пеллетье
(Оуэн Типпетт, Райан Пелинг)
46:20
Трэвис Санхейм
48:16
Максим Цыплаков
50:34
Тайсон Форстер
(Оуэн Типпетт, Ноа Кэйтс)
53:32
Адам Пелек
58:59
Бо Хорват
(Энтони Деанджело, Андерс Ли)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Бобби Бринк
(Филадельфия)
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит