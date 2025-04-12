«Он вообще не говорит по-английски». Рэй Ферраро прокомментировал эпизод с Воронковым

«Насколько я знаю, Воронков вообще не говорит по-английски. Судья сказал ему: “У вас 10-минутный штраф”. А он просто кивнул, но ничего не понял. Поэтому он вернулся на скамейку, а команда понятия не имела, что у него штраф. Потом он просто вернулся на лёд», — сказал Ферраро во время трансляции.