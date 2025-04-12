Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он вообще не говорит по-английски». Рэй Ферраро прокомментировал эпизод с Воронковым

Бывший канадский нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Рэй Ферраро, ныне эксперт TSN, прокомментировал эпизод с российским нападающим «Коламбуса» Дмитрием Воронковым, который в матче с «Вашингтоном» продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф.

Источник: AP 2024

Заметив это, судьи выписали «Коламбусу» еще один малый штраф и отправили Воронкова в раздевалку.

«Насколько я знаю, Воронков вообще не говорит по-английски. Судья сказал ему: “У вас 10-минутный штраф”. А он просто кивнул, но ничего не понял. Поэтому он вернулся на скамейку, а команда понятия не имела, что у него штраф. Потом он просто вернулся на лёд», — сказал Ферраро во время трансляции.

В этом матче нападающий отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.

Коламбус
7:0
3:0, 3:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
Х. Шепард
1-й период
01:00
Зак Веренски
(Шон Монахэн, Данте Фаббро)
04:45
Кент Джонсон
(Джеймс ван Римсдайк)
19:24
Адам Фантилли
(Кент Джонсон, Джеймс ван Римсдайк)
19:39
Том Уилсон
19:39
Том Уилсон
2-й период
22:01
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук)
24:37
Шон Монахэн
(Кирилл Марченко)
25:14
Коул Силлинджер
(Дмитрий Воронков)
31:53
Шон Керали
31:53
Шон Керали
31:53
Райан Леонард
31:53
Райан Леонард
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Расмус Сандин
33:48
Расмус Сандин
36:23
Эрик Гудбрэнсон
3-й период
50:18
Дмитрий Воронков
50:18
Пьер-Люк Дюбуа
50:18
Тревор ван Римсдайк
50:18
Тревор ван Римсдайк
52:10
Командный штраф
57:41
Джеймс ван Римсдайк
(Матье Оливье)
Лучшие игроки матча
Статистика
28
Штрафное время
48
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит