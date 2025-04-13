Хоккеист «Рейнджерс» Панарин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной»

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Каролины». Панарин отметился голевыми передачами в моментах со вторым и третьим голами своей команды. Панарин набирает очки в четвертом матче подряд. Всего в текущем сезоне на счету российского нападающего 89 (37 голов + 52 результативные передачи) очков в 78 матчах этого сезона.
Результативной передачей в матче также отметился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 28 бросков. Голкипер «Рейджерс» Игорь Шестеркин сделал 21 сейв.
После поражения в этом матче «Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 81 очко в 80 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Свой следующий матч команда проведет в ночь на 15 апреля по московскому времени в гостях против «Флориды». «Каролина» с 99 очками в 79 играх располагается на втором месте в таблице того же дивизиона. В ночь на 14 апреля «Каролина» примет «Торонто».