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Хоккеист «Рейнджерс» Панарин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной»

«Каролина» одержала победу со счетом 7:3.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Каролины». Панарин отметился голевыми передачами в моментах со вторым и третьим голами своей команды. Панарин набирает очки в четвертом матче подряд. Всего в текущем сезоне на счету российского нападающего 89 (37 голов + 52 результативные передачи) очков в 78 матчах этого сезона.

Результативной передачей в матче также отметился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 28 бросков. Голкипер «Рейджерс» Игорь Шестеркин сделал 21 сейв.

После поражения в этом матче «Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 81 очко в 80 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Свой следующий матч команда проведет в ночь на 15 апреля по московскому времени в гостях против «Флориды». «Каролина» с 99 очками в 79 играх располагается на втором месте в таблице того же дивизиона. В ночь на 14 апреля «Каролина» примет «Торонто».

Каролина
7:3
2:0, 2:1, 3:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18880 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Питер Лавиолетт
Вратари
Петр Кочетков
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин, Игорь Шестеркин)
1-й период
09:02
Джален Чатфилд
(Дмитрий Орлов, Сет Джарвис)
17:46
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Джексон Блэйк)
2-й период
22:02
Джексон Блэйк
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
32:59
Марк Янковски
(Тайсон Джост, Вильям Каррье)
37:28
Мэтт Ремпе
39:43
Уилл Куилль
(Джей Ти Миллер)
3-й период
43:45
Джордан Стаал
45:06
Тайсон Джост
46:07
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Винс Трочек)
49:02
Адам Фокс
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
49:02
Джордан Мартинук
49:02
Командный штраф
49:02
Винс Трочек
56:27
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал)
57:59
Логан Стэнковен
(Джейкоб Слэвин)
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит