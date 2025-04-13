Хоккеист «Рейнджерс» Панарин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной»

После поражения в этом матче «Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 81 очко в 80 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Свой следующий матч команда проведет в ночь на 15 апреля по московскому времени в гостях против «Флориды». «Каролина» с 99 очками в 79 играх располагается на втором месте в таблице того же дивизиона. В ночь на 14 апреля «Каролина» примет «Торонто».