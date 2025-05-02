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Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил две шайбы в матче плей-офф НХЛ с «Далласом»

Победитель противостояния определится в седьмом матче.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счетом 7:4.

Ничушкин отличился на 7-й и 47-й минутах. В составе победителей также заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (19-я минута), Мартин Нечас (25), Натан Маккиннон (50), Джош Мэнсон (59) и Кейл Макар (60). У проигравших отличились Роопе Хинц (22, 28), Микаэль Гранлунд (24) и Микко Рантанен (39).

Рантанен записал на свой счет три результативные передачи. Финский нападающий в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо». По ходу завершившегося регулярного чемпионата он был обменян в «Каролину», а затем в «Даллас».

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч пройдет в ночь на 4 мая на домашней площадке «Далласа».

В другом матче «Эдмонтон» со счетом 6:4 обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф (счет в серии — 4−2). Российский нападающий победителей Василий Подколзин отметился голевой передачей. В полуфинале плей-офф Западной конференции «Эдмонтон» встретится с «Вегасом».

Колорадо
7:4
2:0, 1:4, 4:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
2.05.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18099 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Питер Дебур
Вратари
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
1-й период
06:29
Валерий Ничушкин
(Габриэль Ландескуг, Брок Нельсон)
18:40
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
2-й период
20:55
Брок Нельсон
21:18
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Микко Рантанен)
23:41
Микаэль Гранлунд
(Микко Рантанен, Роопе Хинтц)
24:34
Мартин Нечас
(Девон Тэйвз, Кэйл Макар)
27:51
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
38:35
Микко Рантанен
(Роопе Хинтц, Коди Сиси)
39:03
Томас Харли
3-й период
46:02
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Габриэль Ландескуг)
49:04
Нэйтан Маккиннон
52:32
Микаэль Гранлунд
58:44
Джош Мэнсон
(Нэйтан Маккиннон)
59:03
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит