Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил две шайбы в матче плей-офф НХЛ с «Далласом»

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счетом 7:4.
Ничушкин отличился на 7-й и 47-й минутах. В составе победителей также заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (19-я минута), Мартин Нечас (25), Натан Маккиннон (50), Джош Мэнсон (59) и Кейл Макар (60). У проигравших отличились Роопе Хинц (22, 28), Микаэль Гранлунд (24) и Микко Рантанен (39).
Рантанен записал на свой счет три результативные передачи. Финский нападающий в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо». По ходу завершившегося регулярного чемпионата он был обменян в «Каролину», а затем в «Даллас».
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч пройдет в ночь на 4 мая на домашней площадке «Далласа».
В другом матче «Эдмонтон» со счетом 6:4 обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф (счет в серии — 4−2). Российский нападающий победителей Василий Подколзин отметился голевой передачей. В полуфинале плей-офф Западной конференции «Эдмонтон» встретится с «Вегасом».
Джаред Беднар
Питер Дебур
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
06:29
Валерий Ничушкин
(Габриэль Ландескуг, Брок Нельсон)
18:40
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
20:55
Брок Нельсон
21:18
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Микко Рантанен)
23:41
Микаэль Гранлунд
(Микко Рантанен, Роопе Хинтц)
24:34
Мартин Нечас
(Девон Тэйвз, Кэйл Макар)
27:51
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
38:35
Микко Рантанен
(Роопе Хинтц, Коди Сиси)
39:03
Томас Харли
46:02
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Габриэль Ландескуг)
49:04
Нэйтан Маккиннон
52:32
Микаэль Гранлунд
58:44
Джош Мэнсон
(Нэйтан Маккиннон)
59:03
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон)
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит