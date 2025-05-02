Овечкин не вошел в число финалистов премии НХЛ за спортивное мастерство

Ландескугу 32 года. Швед полностью пропустил сезоны-2022/23, 2023/24 и почти весь текущий сезон. В октябре 2022 года он перенес операцию, а в мае 2023-го ему была проведена пересадка хряща в правое колено. В апреле Ландескуг вернулся на лед и сыграл за «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ против «Далласа». В четырех встречах в текущем плей-офф форвард набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи).