Овечкин не вошел в число финалистов премии НХЛ за спортивное мастерство

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Выдвинутый клубом «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин не вошел в число финалистов на получение премии «Билл Мастертон Трофи», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Приз ежегодно вручается по итогам сезона НХЛ игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В число номинантов включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями «Билл Мастертон Трофи». 9 апреля журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер сообщила, что «Вашингтон» выдвинул на эту награду Овечкина, который 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
В финальный список из трех претендентов попали канадский вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, шведский нападающий Габриэль Ландескуг и канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.
Флёри 40 лет. Он завершил карьеру в ночь на пятницу, после того как «Миннесота» уступила в шестом матче первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» и выбыла из борьбы за трофей. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли занимает второе место по количеству побед, матчей, стартов и сыгранных минут среди вратарей в истории НХЛ.
Ландескугу 32 года. Швед полностью пропустил сезоны-2022/23, 2023/24 и почти весь текущий сезон. В октябре 2022 года он перенес операцию, а в мае 2023-го ему была проведена пересадка хряща в правое колено. В апреле Ландескуг вернулся на лед и сыграл за «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ против «Далласа». В четырех встречах в текущем плей-офф форвард набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи).
Монахану 30 лет. Он подписал контракт с «Коламбусом» 1 июля 2024 года и воссоединился с Джонни Годро после девяти сезонов совместной игры в «Калгари Флэймз». Как отметили в лиге, после гибели Годро 29 августа 2024 года Монахан «стал источником вдохновения для команды на фоне невыразимой трагедии».