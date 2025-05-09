Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ

Клуб Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» впервые с 2018 года пробился во второй раунд Кубка Стэнли. Там столичная команда играет против «Каролины Харрикейнс». Счет в серии до четырех побед пока 1:0 в пользу «Каролины». Вторая встреча состоится 9 мая в 2:00 МСК.