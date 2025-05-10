В США раскритиковали российского обладателя Кубка Стэнли

Минувшей ночью российский вратарь помог «Флориде» обыграть «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 5:4. Бобровский совершил 27 спасений, а также стал вторым российским голкипером в истории лиги после Андрея Василевского, который одержал 50 побед в плей-офф НХЛ. Счет в серии между «Торонто» и «Флоридой» стал 2:1 в пользу канадского клуба.