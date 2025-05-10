В США раскритиковали российского обладателя Кубка Стэнли

«На счету Бобровского слишком много неудачных матчей в плей-офф, чтобы их игнорировать. Если худшая версия Бобровского вновь проявится в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, у “Флориды” будут проблемы», — сказано в статье.
Тhe Athletic также отмечает, что у российского голкипера много и выдающихся матчей в плей-офф. А победа «Флориды» в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли — во многом заслуга Бобровского.
Минувшей ночью российский вратарь помог «Флориде» обыграть «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 5:4. Бобровский совершил 27 спасений, а также стал вторым российским голкипером в истории лиги после Андрея Василевского, который одержал 50 побед в плей-офф НХЛ. Счет в серии между «Торонто» и «Флоридой» стал 2:1 в пользу канадского клуба.
Ранее Бобровский попал в топ-10 российских хоккеистов в НХЛ по версии The Hockey Writers. В этом рейтинге 36-летний вратарь расположился на девятой строчке.
Пол Морис
Крэйг Беруби
Сергей Бобровский
Джозеф Уолл
00:23
Мэттью Найз
(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
05:57
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Макс Пачиоретти)
07:38
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Эван Родригес)
08:54
Мэттью Ткачак
12:16
Брэндон Карло
17:13
Макс Доми
17:27
Картер Верхэге
22:35
Эй Джей Грир
22:52
Джон Таварес
(Митчелл Марнер, Вильям Нюландер)
24:13
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
25:17
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
29:54
Дмитрий Куликов
35:07
Джона Гаджович
(Томаш Носек, Нэйт Шмидт)
50:56
Морган Райлли
(Мэттью Найз, Остон Мэттьюс)
58:13
Макс Пачиоретти
75:26
Брэд Маршан
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит