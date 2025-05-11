Овечкину разбили лицо до крови

В первом периоде встречи Овечкин получил повреждение. Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал случайно россиянину клюшкой по лицу, после чего капитан «столичных» упал и схватился за лицо. В результате удара клюшкой Овечкину разбило губу в кровь.