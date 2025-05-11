Овечкину разбили лицо до крови

В первом периоде встречи Овечкин получил повреждение. Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал случайно россиянину клюшкой по лицу, после чего капитан «столичных» упал и схватился за лицо. В результате удара клюшкой Овечкину разбило губу в кровь.
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
13.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center
Главные тренеры
Род Бриндамор
Спенсер Карбери
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит