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Овечкину разбили лицо до крови

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил сильный удар клюшкой по лицу во время матча четвертьфинальной серии плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде встречи Овечкин получил повреждение. Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал случайно россиянину клюшкой по лицу, после чего капитан «столичных» упал и схватился за лицо. В результате удара клюшкой Овечкину разбило губу в кровь.

Каролина
4:0
0:0, 0:0, 0:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
13.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center
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Голы в большинстве
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