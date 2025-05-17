Овечкин рассказал, что еще не думал о завершении карьеры в НХЛ после сезона-2025/26

«Прежде всего мне надо попадать в состав в 40 лет (Овечкину исполнится 40 лет 17 сентября — прим. ТАСС), хорошо кататься. Самое главное — сделать правильные вещи, когда я вернусь домой, надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом нужно начать все заново. Это самое сложное. Я сделаю все, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — добавил игрок.