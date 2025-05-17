Овечкин рассказал, что еще не думал о завершении карьеры в НХЛ после сезона-2025/26

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин еще не думал о том, чтобы продолжить выступление в лиге по окончании контракта, который истекает после сезона-2025/26. Комментарий Овечкина приводит журналист Том Гулитти на своей странице в X.
«Честно говоря, пока я об этом не думал, но посмотрим, что будет. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне выступить хорошо. А дальше, как я и сказал, посмотрим», — сказал Овечкин.
«Прежде всего мне надо попадать в состав в 40 лет (Овечкину исполнится 40 лет 17 сентября — прим. ТАСС), хорошо кататься. Самое главное — сделать правильные вещи, когда я вернусь домой, надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом нужно начать все заново. Это самое сложное. Я сделаю все, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — добавил игрок.
Как ранее сообщал ТАСС, Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах. В пятницу «Вашингтон» проиграл в пятом матче серии ¼ финала плей-офф НХЛ «Каролине» со счетом 1:3 и уступил в серии 1−4. Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Овечкин рассказал, что может вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является, по окончании контракта с «Вашингтоном».