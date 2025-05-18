«Для начала нужно попасть в состав». Овечкин: последний год контракта, рекорд и поход за Кубком Стэнли, новые цели

50-й сезон в истории «Кэпиталз» останется в истории. Столичный клуб в регулярном чемпионате совместил две задачи — вошел в число лидеров лиги и выиграл Восточную конференцию, помог капитану в погоне за величайшим рекордом и отпраздновал достижение лучшего снайпера всех времен. Менеджмент «Кэпс» провел мощную работу по перестройке состава вокруг чемпионов-2018 Овечкина, Тома Уилсона и Джона Карлсона. Спенсер Карбери во второй год работы главным тренером снова удивил результатом.
«Вашингтон» прошлой весной пробился в плей-офф в последний момент, теперь первым гарантировал участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Прорывной сезон провели молодые хоккеисты из системы клуба и подписанные новички с более солидным опытом. Личную статистику улучшили основные партнеры Овечкина по ведущему звену Дилан Строум и Алексей Протас, Коннор Макмайкл и Пьер-Люк Дюбуа, Уилсон и Карлсон, новые контракты заработали Джейкоб Чикран и вратарский дуэт Логан Томпсон — Чарли Линдгрен. «Кэпиталз» дошли до уровня клуба-претендента, но остановились во втором раунде после пяти матчей серии с «Каролиной».
20-й североамериканский сезон в карьере Овечкина стал историей. Александр со своей стороны совместил личную и командную задачи, вместе с партнерами мощно начал регулярный чемпионат и набрал невероятный темп. В продвижении к снайперскому рекорду не помешала самая серьезная травма в карьере Русской Машины, которая никогда не ломается. 39-летний форвард забил 15 голов в 18 матчах за первый месяц и из-за перелома малоберцовой кости левой ноги пропустил 16 игр за 39 дней в конце 2024 года. Россиянин вернулся на лед по ходу сезона без признаков серьезного замедления.
Овечкин начал регулярку в 42 голах от обгона казавшегося недосягаемым достижения Уэйна Гретцки для снайперов НХЛ. В начале апреля Александр сначала повторил и в следующий вечер обновил рекорд на глазах Великого при одинаковом числе матчей — 895 шайб против 894 в 1487 играх за 20 лет в лиге. На пути к цели капитан «Вашингтона» переписал ряд других значимых показателей. И главное — сделал это в успешной команде, с которой мечтал пойти за вторым Кубком Стэнли. Только с этим у Великой Восьмерки не сложилось: при 16 участиях в плей-офф «Кэпиталз» с главной звездой в истории клуба только раз забрались дальше второго раунда — в чемпионском сезоне.
Статистика Овечкина в этом регулярном чемпионате — 44 гола, 29 передач и 73 очка при «плюс 15» в 65 матчах, за карьеру в НХЛ — 897 голов, 726 передач и 1623 очка при «плюс 60» в 1491 матче.
Статистика Овечкина в этом плей-офф — 5 голов, передача и 6 очков при «0» в 10 матчах, за карьеру в Кубке Стэнли — 77 голов, 70 передач и 147 очков при «плюс 3» в 161 матче.
Александр не любит такие разговоры, но теперь он в 42 голах от повторения еще одного достижения Гретцки для снайперов — по сумме шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ. У Великого — 1016 голов в 1695 матчах, у Великой Восьмерки — 974 в 1652.
Овечкин вступает в последний год по 5-летнему контракту с «Вашингтоном». В весеннем интервью «СЭ» капитан «Кэпиталз» выразил сомнение, что продлит соглашение, более вероятно возвращение в «Динамо» на прощальный сезон. Главное — чтобы позволяли здоровье и уровень игры. При этом североамериканские журналисты развивают тему, точно ли россиянин вернется в столичный клуб после лета. На этот и другие вопросы Александр ответил на заключительной пресс-конференции перед отпуском.
«Каждый матч перед рекордом был словно седьмая игра Кубка Стэнли»
О том, настало ли время оценить весь сезон, каким был и чем запомнится этот год:
— Да, знаете ли, конечно же, это был великолепный год для меня, организации, команды. И для вас, ребята, ведь тоже. Было весело, хороший момент. Очевидно, это отстой, когда проигрываешь в плей-офф. Но считаю, полученный в этом году опыт поможет нам вырасти и стать лучше в следующем сезоне.
О том, что он не завершает карьеру при оставшемся годе по контракту, какие теперь планы и что будет делать:
— Я просто пакую свои вещи и собираюсь в «Херши», нужно помочь. (Общий смех журналистов.) Так что увидимся там.
О том, насколько тяжело расставаться со всеми партнерами по команде, которых он называл братьями:
— Да, как сказал, это был отличный год. Атмосфера, через что мы прошли — это было весело. Если честно, не знаю, что произойдет в следующем году, кто останется в команде, а кто — нет. Но эта химия, эта дружба, которая у нас была, — это будет.
О том, насколько сильно воспринимает свой рекорд командным достижением (про что говорил в том числе в своей речи):
— Да, весь этот процесс, что мы прошли как семья и команда, даже вы, ребята, знаете ли, каждый матч был словно седьмая игра Кубка Стэнли. По всему вниманию медиа, как много людей меня поддерживали и хотели увидеть этот момент. Да, это был особенный момент.
О том, что из отложенного джерси с другой экипировкой и иными вещами после того самого вечера с рекордом имеет наибольшее значение:
— Ах, это трудно объяснить. Воспоминания, которые у меня есть, когда это случилось, — что увидел Уэйна на льду с его женой, мою жену, маму, детей, всю семью. Да, это был особенный момент. Тяжело объяснить. И джерси все еще здесь, [на тренировочном катке]. Может, пошлю [производителю экипировки] Fanatics, чтобы поместили в рамку. У меня есть шайбы, много вещей на память. Я все еще думаю, что с ними делать.
О том, как много вещей он вообще подписал в этом году:
— Массу. Думаю, во вторник меня ждет масштабная работа по подписыванию вещей. Вероятно, близко к семи тысячам. (Восторг и смех журналистов.) Так что буду занят. Это будет тяжелый день для меня.
О том, насколько со своей стороны рад за личные достижения одноклубников (партнеры по команде отмечали, что капитан позволяет чувствовать его рекорд словно своим):
— Да, это здорово. Я рад за каждого. Как говорю, когда у тебя такая хорошая команда, ты всегда добьешься успеха. И теперь вы можете видеть, что Эл Ти, Чикран, Майки, все эти парни сделали большой шаг в своей карьере с помощью команды. Вы знаете, каких цифр добился Про и каких добился Стромер. Они все еще молоды, все еще развиваются, все еще могут становиться лучше и лучше. Я рад за них. И я рад, знаете ли, что они чему-то научились у меня.
О том, воспринимает ли последний сезон по контракту своим прощальным в «Вашингтоне»:
— Если честно, я еще не думал об этом. Посмотрим, что будет. Конечно же, постараюсь сделать все возможное, чтобы быть в состоянии хорошо сыграть в следующем году. Посмотрим.
«Хочу вернуться и увидеть команду, способную выиграть Кубок Стэнли»
О том, узнал ли что-то новое о себе в таком успешном сезоне в личном и командном плане после 20 лет со всеми достижениями:
— Да, не имеет значения, в каком ты возрасте, если есть здоровье и готовность к сезону, ты можешь помогать команде выигрывать. Это самое главное. Сейчас постараюсь использовать эти пару месяцев для отдыха, получу удовольствие от своей жизни, а потом вернусь к работе.
О том, уходит ли он в отпуск здоровым (или требуется залечить какие-то повреждения):
— Да. (Смотрит на ноги.) Вы можете видеть, что я стою. Так что все хорошо. (Общий смех журналистов.) Да.
О том, удивила ли его собственная результативность в регулярном чемпионате — 44 гола за 65 матчей:
— Если честно, ты никогда не думаешь, сколько матчей сыграешь, не предполагаешь, сколько голов забьешь, потому что никогда не знаешь, что случится на льду. Мне достаточно повезло в этом году, что сумел забить столько голов и побить рекорд, очевидно. И я жду следующего года. Как сказал, мне будет 40. Постараюсь сделать все возможное, чтобы играть. И моя команда тоже постарается помочь мне.
О том, будет ли приятнее возвращаться с осознанием, что все ключевые игроки имеют контракты, а потому с этой командой будет шанс на новый кубковый поход (пусть никто не знает, что случится летом):
— Да, сто процентов. Как сказал, это особенный коллектив. Та химия, которую мы выстроили здесь, особенная, верно? Правильно, мы не знаем, что случится, потому что я не генменеджер и не тренер. Не хочу гадать. Просто хочу вернуться на следующий год и увидеть команду, которая способна выиграть Кубок Стэнли.
О том, что давно не играющие из-за травм Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши завершат карьеру после истечения контрактов:
— Это тяжело. Это хоккей и это бизнес. Все, что произошло с Бэкки, Ошем и со мной, останется навсегда. Они сделали для этой организации столько великолепных вещей. Конечно же, выиграли Кубок, а еще всякие вещи на льду и за его пределами. Они легенды. Как говорю, это тяжелый момент, но это жизнь.
О том, что теперь входит в его планы и какие ставит цели без необходимости отвечать на постоянные вопросы о своей гонке за рекордом:
— Знаете, для меня в первую очередь — это попасть в состав в 40 лет, понимаете? (Общий смех журналистов.) Мне нужно будет пройти тест на катание. (Общий смех журналистов.) Это первая вещь. А потом — посмотрим.
О том, что понял о предсезонной подготовке с учетом мощного старта прошлой осенью до перелома ноги (с 15 голами в 18 матчах):
— Да, я думаю, самое главное — делать все с умом, когда вернусь домой. Очевидно, это — отдохнуть, не думать о хоккее, а потом — вроде как начать все делать снова. Знаете, самая сложная часть — после лета. Как говорю, я и [персональный тренер] Павел должны сделать свою работу, чтобы подготовиться к следующему сезону. Да, просто постараться делать все возможное.