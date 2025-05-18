«Для начала нужно попасть в состав». Овечкин: последний год контракта, рекорд и поход за Кубком Стэнли, новые цели

— Да, это здорово. Я рад за каждого. Как говорю, когда у тебя такая хорошая команда, ты всегда добьешься успеха. И теперь вы можете видеть, что Эл Ти, Чикран, Майки, все эти парни сделали большой шаг в своей карьере с помощью команды. Вы знаете, каких цифр добился Про и каких добился Стромер. Они все еще молоды, все еще развиваются, все еще могут становиться лучше и лучше. Я рад за них. И я рад, знаете ли, что они чему-то научились у меня.