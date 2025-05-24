Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
Швеция
:
США
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.92
П2
3.91
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:20
Швейцария
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.20
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
25.05
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
3.02

Овечкина заподозрили в намерении поехать в Россию

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с женой, вероятно, летят в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник: AP 2024

Журналисты обратили внимание на видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) cупруги хоккеиста, в котором та показала несколько аэропортных тележек с символикой хоккейной команды. Также она поиронизировала, что они, «как всегда, летят налегке».

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.