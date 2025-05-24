Овечкина заподозрили в намерении поехать в Россию

Журналисты обратили внимание на видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) cупруги хоккеиста, в котором та показала несколько аэропортных тележек с символикой хоккейной команды. Также она поиронизировала, что они, «как всегда, летят налегке».